Eski Al-Ahli Jeddah oyuncusu Tunuslu Tarik Diab, dün Cumartesi günü Roshen Ligi'nin 27. haftasında Al-Taawoun ile 2-2 berabere kalmasının ardından Al-Hilal'ın İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi'ye sert çıkıştı ve takımın oyun tarzına ve bu beraberliğin şampiyonluk yarışına etkisine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Bu sonuçla Al-Hilal, şampiyonluk yarışında iki puan daha kaybetti ve 65 puana ulaşarak ikinci sıraya yerleşti. Al-Hilal, üçüncü sıradaki Al-Ahli Jeddah ile aynı puana sahipken, lider Al-Nassr'ın 5 puan gerisinde bulunuyor.

Ziyab, Suudi "Thamania" kanallarında yaptığı açıklamada, "Al-Hilal, performans, oyun tarzı ve oyuncuların fark yaratma kabiliyeti açısından açıkça sıkıntı çekiyor" dedi.

Ve ekledi: "Kötü performans sadece Al-Taawoun maçıyla sınırlı değil, son uluslararası ara öncesinde de belliydi. Al-Hilal, hücumda bariz bir çözüm eksikliği yaşıyor ve Inzaghi yeni bir taktik geliştirmekte başarısız oldu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Sergej Savic'in yokluğunun Inzaghi'nin sistemini bu şekilde etkilemesi mantıklı değil. Takım, Sırp oyuncu olmadan kaybolmuş gibiydi ve çözüm bulamadı."

Ziyab, Brezilyalı Malcom de Oliveira'nın dünkü maçtaki tek istisna olduğunu vurgulayarak, "Diğer oyuncuların aksine, çözümleri ve karar verme yeteneği vardı" dedi.

"İşbirliği iyiydi ve Hilal'in arkasındaki boşlukları, ortaları ve ona galibiyeti getiren diğer unsurları iyi değerlendirdi" diyerek sözlerini tamamladı.







