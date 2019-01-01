Ziya Eren'in sahibi olduğu Crawley Town, Norwich City'yi turnuvanın dışına itti

İngiltere Lig Kupası ikinci tur mücadelesinde Ziya Eren'in sahibi olduğu Crawley Town, Norwich City'yi 1-0 mağlup etti.

İngiltere Lig Kupası 2. tur mücadelesinde Crawley Town, Norwich City'yi konuk etti.

2. Lig'de mücadele eden Crawley Town, kendisinden üç seviye üstteki Premier Lig'de bulunan rakibini 17. dakikada Beryly Lubala'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek, bir üst tura yükseldi.

Kayseri Erciyesspor'un eski başkanı Ziya Eren'in 2016 yılında satın aldığı Crawley Town, İngiltere 2. Lig'de 2019-20 sezonun sahaya çıktığı 5 maçta topladığı 7 puanla 12. sırada yer alıyor.

İngiliz ekibin asbaşkanlık görevini Nuhkan Rüzgar yürütürken, Selim Gaygusuz da Crawley Town'un futbol direktörü.

İngiltere Lig Kupası'nın 3. tur karşılaşmaları 23 Eylül 2019 tarihinde oynanacak.

Kupadaki üçüncü tur eşleşmeleri önümüzdeki günlerde belli olacak.

2016 yılından bu yana Crawley Town'un İngiltere 2. Lig'de aldığı sıralamalar şu şekilde:

2016-17: 19.

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2017-18: 14.

2018-19: 19.