Ziya Doğan: Fatih Terim uzayda bile şampiyonluk ister!

Türk futbolunda hem futbolcu hem de teknik direktör olarak önemli başarılar kazanan Ziya Doğan, Süper Lig'in son durumunu masaya yatırdı.

Uzun yıllar birçok takımla Süper Lig'de görev yapan ve iki dönem çalıştırdığı Trabzonspor ile Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı da gösteren deneyimli teknik adam Ziya Doğan, kariyerini ve Türk futbolunun gündemini değerlendirdi.

Ajansspor'dan Ahmet Uykan'a konuşan Doğan teklif gelmesi halinde yeniden Süper Lig'de takım çalıştırmak istediğini ifade etti.

Ziya Doğan ne söyledi?

Teknik direktörlük kariyeri boyunca hep kısıtlı imkanlarla çalıştığını belirten Doğan, ortalama bir Anadolu takımının bütçesiyle Türk futbolunda iz bırakacak bir takım oluşturabileceğini söyledi.

"İddia ediyorum normal bir Anadolu takımına verilen bütçe bana verilsin Türkiye'de çok şey değişir. Ben amatör kümeden futbolcu alıp bir hafta sonra Süper Lig'de oynattım. Gökhan Gönül, Mehmet Çakır, Erhan Güven gibi..."

"Hani bazıları var. Kendilerini çok güzel süslerler. Medyadaki tanıdıklarıyla ben gençleri kazandırdım diye reklam yaparlar. Ama ortada hiçbir şey yok. Bu ülkede kazandıranları da görmezler."

"Kimsenin kapısının önünde yatmadım"

İş bulmak ve takım çalıştırmak için hiçbir zaman farklı ilişkilerin içerisine girmeyeceğini söyleyen Doğan, aklına yatan her projeyi kabul edebileceğini söyledi.

"Eğer kapıların önüne yatsaydık, birilerini sık sık ziyaret etseydik bugün de çalışırdık. Kimse işimi bir yere bağlamış değil. Beni kim istediyse, kafam nereye yattıysa oraya gittim."

"Trabzonspor'da çalışmak zordu"

Trabzonspor'da çalıştığı döneme de değinen Doğan, kulüp yönetimindeki iç çekişmelerin ayrılık kararında etkili olduğunu söyledi.

"Benim yaptığım fedakarlıklarla kulübün bana verdiği sözler arasında inanılmaz farklar vardı. Bir anda kafam esti. Yanımdaki arkadaşıma bile söylemeden Nuri başkana telefon açtım."

"Başkan sadece cumartesi ve pazar günleri Trabzon'a geliyordu ama ben her zaman oradaydım. Yönetimin içinde iki grup vardı ve aralarındaki çekişme beni yıpratıyordu. Başkan önce istifamı kabul etmedi ama kararlı olduğumu anlayınca anlaşıyla karşıladı."

"Cem Uzan'ın parası çoktu"

İstanbulspor'da çalıştığı döneme değinen Doğan, kulübün o dönemki başkanı Cem Uzan'ın ekonomik anlamda oldukça güçlü bir isim olduğunu söyledi.

"Cem Uzan çok hırslı bir başkandı. Avrupalılara çok inanıyordu. O dönem bugünkü gibi yabancı futbolcu kuralı İstanbulspor, ligi süpürürdü. Çünkü parası boldu."

"Kimi isterse alıyordu. Ama TFF, o dönem üç yabancıdan fazla oynatmaya izin vermedi."

Süper Lig'deki teknik direktörler hakkında

Süper Lig'deki teknik direktörleri de değerlendiren Doğan, eski öğrencisi Ömer Erdoğan'ın önümüzdeki yıllarda ligin en iyi teknik direktörlerinden biri olacağını söyledi.

"Ömer Erdoğan'ı çok yakından tanırım. Ömer Erdoğan'ın futbolcuyken hocalığını yaptım. Geleceğin en iyi teknik adamlarından biri olacağına inanıyorum. Karakterli biri. İşte o duruşu başka yerlere rahatsızlık verirse onu bilemem."

"Sergen Yalçın inanılmaz başarılı. Futbolculuktaki liderlik vasıflarını kullanıyor. Şimdi yüzde 70. Sergen hoca, aynı ciddiyetle devam ederse Türk futboluna büyük katkı sağlayacak. İşini severek yapıyor. Zeki bir adam. Ligin en iyi futbolunu Beşiktaş oynuyor."

"Fatih Terim'de öyle bir hırs vardır ki hiçbir zaman iddiasını kaybetmez. Ben kendisiyle Ankaragücü'nde oynarken çalıştım. Yani Fatih Terim, dünya şampiyonu olsun, uzayda neden değilim der. Fatih Terim, o kadar kolay doyacak bir insan değil."

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