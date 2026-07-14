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Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

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Zirveyi erkenden alevlendirdi… Yamal, iki fotoğrafla Fransa’yı kışkırttı

L. Yamal
Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
Dünya Kupası
İspanya
Fransa
ABD

Genç İspanyol yıldız, tartışmalı davranışlarına devam ediyor

İspanya Milli Takımı’nın yıldızı Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile bu akşam Salı günü oynanacak merakla beklenen karşılaşma öncesinde heyecanı tırmandırmaya devam etti. Yamal, “Les Bleus”a yönelik kışkırtıcı mesajlar içeren paylaşımlar yaparak, bu önemli karşılaşma öncesindeki psikolojik savaşın en son bölümünü yazdı.

Yamal, geçtiğimiz günlerde İspanya milli takımının Fransa'yı geçip finale yükselebileceğine olan büyük güvenini vurgulayan çeşitli açıklamalarda bulunmuştu. Maçın başlama düdüğünden birkaç saat önce ise resmi hesabındaki "Hikaye" özelliği üzerinden paylaştığı iki gönderiyle bu mesajlarını pekiştirdi.

Barcelona oyuncusunun paylaşımları, iki takımın son karşılaşmasına açık bir gönderme niteliğindeydi. İspanya, 2025 Avrupa Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa’yı 5-4 mağlup etmişti; Yamal, attığı gollerden birinin fotoğrafını ve ardından gol sevinçini paylaştı.

Lamine Yamalinstagram

Lamine Yamalinstagram

Dünya Kupası
Fransa crest
Fransa
FRA
İspanya crest
İspanya
ESP

O maçta İspanya, 58 dakika boyunca büyük üstünlük kurdu; ardından Fransa milli takımı skoru eşitledi ancak yenilgiyi önleyemedi ve “La Roja” finale yükselmeyi garantiledi.

Lamine Yamal, Almanya’nın Stuttgart kentinde oynanan karşılaşmada Fransa kalesine iki gol atarak bu maçın en göze çarpan yıldızlarından biri oldu.

O maçtan önce, İspanyol yıldız, Altın Top ödülü yarışında ikisi arasında yapılan karşılaştırmaların gölgesinde, Fransız Ousmane Dembélé ile medyada bir rekabete girmişti.

Fransa'yı eleyebilmesine rağmen İspanya, final maçında Portekiz'e yenilerek şampiyonluğa ulaşamadı.

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