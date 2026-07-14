Zirveyi erkenden alevlendirdi… Yamal, iki fotoğrafla Fransa’yı kışkırttı

İspanya Milli Takımı’nın yıldızı Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile bu akşam Salı günü oynanacak merakla beklenen karşılaşma öncesinde heyecanı tırmandırmaya devam etti. Yamal, “Les Bleus”a yönelik kışkırtıcı mesajlar içeren paylaşımlar yaparak, bu önemli karşılaşma öncesindeki psikolojik savaşın en son bölümünü yazdı.

Yamal, geçtiğimiz günlerde İspanya milli takımının Fransa'yı geçip finale yükselebileceğine olan büyük güvenini vurgulayan çeşitli açıklamalarda bulunmuştu. Maçın başlama düdüğünden birkaç saat önce ise resmi hesabındaki "Hikaye" özelliği üzerinden paylaştığı iki gönderiyle bu mesajlarını pekiştirdi.

Barcelona oyuncusunun paylaşımları, iki takımın son karşılaşmasına açık bir gönderme niteliğindeydi. İspanya, 2025 Avrupa Uluslar Ligi yarı finalinde Fransa’yı 5-4 mağlup etmişti; Yamal, attığı gollerden birinin fotoğrafını ve ardından gol sevinçini paylaştı.

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O maçta İspanya, 58 dakika boyunca büyük üstünlük kurdu; ardından Fransa milli takımı skoru eşitledi ancak yenilgiyi önleyemedi ve “La Roja” finale yükselmeyi garantiledi.

Lamine Yamal, Almanya’nın Stuttgart kentinde oynanan karşılaşmada Fransa kalesine iki gol atarak bu maçın en göze çarpan yıldızlarından biri oldu.

O maçtan önce, İspanyol yıldız, Altın Top ödülü yarışında ikisi arasında yapılan karşılaştırmaların gölgesinde, Fransız Ousmane Dembélé ile medyada bir rekabete girmişti.

Fransa'yı eleyebilmesine rağmen İspanya, final maçında Portekiz'e yenilerek şampiyonluğa ulaşamadı.