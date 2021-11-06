Zirvenin kalbi Dolmabahçe'de atıyor: Beşiktaş - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Son şampiyon Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nin ardından Süper Lig'e dönüyor.

Avrupa'da yıpratıcı bir süreçten geçen siyah-beyazlılar, ligin en formda takımlarından olan lider Trabzonspor'u konuk ediyor.

Vodafone Park'a saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Beşiktaş ve Trabzonspor'da hangi oyuncular eksik?

Dev maç öncesi iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Mich Batshuayi forma giyemeyecek. Öte yandan Fabrice N'Sakala, Can Bozdoğan ve Gökhan Töre de kadroda yok.

Trabzonspor'da da Bruno Peres ve Gervinho sakatlıkları sebebiyle, Edgar Ie ise sarı kart cezalısı olması nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Beşiktaş - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

İki takımın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Beşiktaş:

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Pjanic, Ghezzal, Alex, Larin, Kenan.

Trabzonspor:

Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Hugo, Trondsen, Berat, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius (Djaniny).

Editör yorumu

Trabzonspor, sezon başından bu yana oyununu Bakasetas ve Nwakaeme üzerinden kurguluyor. Bu iki oyuncunun olmadığı zamanlarda takımın bocaladığı ve üretmekte zorlandığı bir gerçek.

Abdullah Avcı, eski dönemlerine kıyasla daha az tutucu ve hücumda çok daha fazla adamla oynamayı arzuluyor. Aslında bu oyunu Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde inşa etmeye çalışmıştı fakat o kadro, bu kadar kaliteli değildi.

Avcı şimdi hem kendini bir kez daha kanıtlamak hem de liderliğini sürdürmek için tekrar Dolmabahçe'de.

Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde aldığı kötü sonuçları ligde oynadığı iç saha maçlarına yansıtmadı. O ayrımı hep iyi yaptılar ve öz güvenlerini yitirmediler. Dolmabahçe'deki oyunları lig için hâlâ üst düzey.

Şampiyonlar Ligi - Süper Lig ayrımını bu akşam da yapmak isteyecekler.

İki takım da A planları ile sahada olurlarsa, yüksek tempolu ve harika bir büyük maçın bizi beklediğini söylemek zor olmaz.



