Fransa Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının beşinci haftasında İtalya ile yaptığı karşılaşmaya birinci grubun liderliğini garantileme hedefiyle çıkmış olsa da artık kıtasal turnuvadan elenebileceği bir konuma geldi.

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Fransa Millî Takımı, önceki gün perşembe günü ev sahibi İtalya karşısında 3-1 mağlup olarak grupteki hesaplarını alt üst etti ve yarın pazar günü oynayacağı Türkiye karşısındaki son maçta turnuvadan elenmesiyle sonuçlanabilecek felaket senaryosuyla karşı karşıya kaldı.

Fransa Millî Takımı, son perdeden önce grup liderliğini garantilemek için İtalya'yı yenmeye ihtiyaç duyuyordu, ancak teknik direktör Zinedine Zidane dönemindeki ilk yenilgisini aldı. Michael Olise'nin golüyle öne geçtiği maçta avantajını koruyamadı ve sonunda San Siro'da üç gole karşılık bir golle sahadan ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fransa Millî Takımı 10 puan ve +3 averajla ikinci sırada yer alırken, aynı puana ve +5 averaja sahip İtalya grubun lideri konumunda.

Yine de Fransa Millî Takımı, pazar günü Bordeaux'da oynanacak Türkiye maçı öncesinde üstünlüğü elinde bulunduruyor; çünkü yenilgiden kaçınması halinde çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek.

Grp. 1 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 İtalya ITA 5 3 1 1 11 6 +5 10 K K B K K 2 Fransa FRA 5 3 1 1 8 5 +3 10 K K B K K 3 Belçika BEL 5 3 0 2 8 6 +2 9 K K K K K 4 Türkiye TUR 5 0 0 5 3 13 -10 0 K K K K K Championship Playoff Küme Düşme Play-off Küme Düşme

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Beraberlik yeterli, mağlubiyet ölümcül olabilir

Fransa Millî Takımı, Türkiye ile berabere kalması halinde, İtalya ile Belçika arasındaki diğer maçın sonucuna bakılmaksızın çeyrek finale yükselme biletini garantileyecek.

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Hatta Türkiye karşısında alınacak bir yenilgi bile Fransa'nın tur atlamasını engellemeyebilir; yeter ki Belçika, aynı saatte Brüksel'de oynanacak maçta İtalya'yı yenmeyi başaramasın.

Ancak hesapları tamamen tersine çevirip Zidane'ın takımını turnuva dışına atabilecek tek bir senaryo var.

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Fransa nasıl elenebilir?

Fransa Millî Takımı Türkiye karşısında mağlup olursa puanı 10'da kalacak.

Aynı anda Belçika İtalya'yı yenmeyi başarırsa Manchester United'ın değil, Belçika'nın puanı 12'ye yükselecek ve grup lideri olarak tur atlama biletini garantileyecek.

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O durumda, iki takım da 10 puanda eşitlendiği için ikinci sıra mücadelesi Fransa ile İtalya arasında geçecek.

İşte burada, iki takım puanda eşit olduğunda beraberliği bozmak için ilk kriterin, her iki takımın karşılıklı maçlarda topladığı puan sayısı olduğunu belirten UEFA Uluslar Ligi kurallarına göre, ikinci sıranın sahibini belirlemek için karşılıklı maçlar devreye giriyor.

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İtalya bu konuda net bir üstünlüğe sahip; çünkü Fransa'ya karşı oynadığı iki maçtan bir galibiyet ve bir beraberlikle dört puan toplarken, Zidane'ın takımı yalnızca bir puan topladı.

Dolayısıyla İtalya ikinci sırada yer alıp çeyrek finale yükselecek, Fransa Millî Takımı ise üçüncü sıraya gerileyerek turnuvaya grup aşamasında veda edecek.

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Fransa, hesapları gündeme getirmemek için tek bir seçeneğe sahip

Böylece Zidane ve oyuncularının önündeki denklem net görünüyor: Türkiye karşısında alınacak bir beraberlik tur atlamayı kesinleştirmeye yeterken, Belçika'nın İtalya'yı yenmesiyle aynı anda gelecek bir mağlubiyet felakete dönüşebilir.

Türkiye'ye karşı oynanan ilk maçta galibiyet golünü atan Kylian Mbappé'nin dönme ihtimaliyle birlikte maçın Fransa Millî Takımı açısından önemi daha da artıyor; Zidane, Bordeaux'daki kritik karşılaşmada kaptanının hizmetlerine yeniden kavuşmayı bekliyor.

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Fransa'nın elenme senaryosu:

Fransa'nın Türkiye karşısında mağlup olması.

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Belçika'nın İtalya'yı yenmesi.

Fransa'nın, karşılıklı maçlar farkıyla İtalya'nın gerisinde kalarak üçüncü sırada yer alması.