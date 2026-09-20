Bir basın raporu, bugün pazar günü, Barcelona oyuncusu Jules Koundé için tarihi bir ilki ortaya koyarak Fransız oyuncunun içinde bulunduğu zorlu durumu gözler önüne serdi.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Barcelona'da ilk on bire girmenin kolay bir iş olmadığını belirtti. Tüm mevkilerde rekabet çetin ve hiç kimse ilk on birdeki yerini garanti edemiyor.

Hansi Flick kıdemi değil, performansı esas alıyor. Koundé de bunun tamamen farkında.

Barcelona'nın sağ beki, Barcelona'nın La Liga'daki son galibiyeti olan Sevilla maçında üst üste üçüncü kez forma giyemedi.

Gazete, Koundé'nin daha önce hiç böyle bir durumla karşılaşmadığını vurguladı. Bu, onun yeni gerçekliği.

Koundé'nin bu sezonki performansı, önceki sezonlarından, Flick yönetimindeki performansından, önceki Barcelona teknik direktörleri dönemindeki performansından, hatta Sevilla'daki performansından tamamen farklı.

Elche ve Athletic Bilbao'ya karşı ilk iki maçta sadece on dakika oynadı. Rayo Vallecano'ya karşı üçüncü maçta ilk on birde başladı, ardından Eric Garcia'nın sakatlığı nedeniyle dördüncü maçta oyuna sonradan girdi ve Feyenoord'a karşı yeniden ilk on birde başladı, ancak maçın bitimine yarım saat kala oyundan alındı.

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Şampiyonlar Ligi'ndeki o maçtan bu yana Koundé üst üste üç maç forma giyemedi. Levante'ye, Racing'e, hatta eski kulübü Sevilla'ya karşı bile oynamadı.

Flick, onun stoper mevkisinde oynayabileceğini açıklamış olsa da, şimdiye kadar onu yalnızca sağ bek mevkisinde kullandı.

Sol tarafta ise durum farklı. Espart, takımın ihtiyaçlarını karşılamak için acil bir çözüm olarak transfer edildi. Dört maçta ilk on birde yer aldı, ardından Feyenoord karşısında yerini Cancelo'ya kaptırdı, Levante karşısında geri kazandı, fakat Racing ve Sevilla'ya karşı son iki maçta yeniden kaybetti.