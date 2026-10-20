24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Zirvedeki galibiyetin ardından: Salah'tan Beşiktaş başkanına alaycı mesaj

M. Salah
Trabzonspor
Beşiktaş
Süper Lig
Mısır
Türkiye

Firavun kendini kırbaçlamaktan vazgeçmiyor

Trabzonspor'un yıldızı Mısırlı Mohamed Salah, dün pazartesi günü Türkiye Ligi'nin sekizinci haftasında iki takımın karşılaşmasının ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile alay etti.

Trabzonspor, Beşiktaş'ı iki golle mağlup etmeyi başardı. Maçta ilk golü 21. dakikada Ozan Tufan kaydederken, ev sahibi takımın ikinci golünü 71. dakikada Mısırlı yıldız ekledi.

Salah, "X" ağındaki resmi hesabından Beşiktaş'a karşı attığı golün ardından yaptığı sevinç gösterisinden kareler paylaştı ve bunların üzerine Beşiktaş Başkanı'nın daha önceki bir açıklamasına gönderme yaparak (%35) yazdı.

Salah'ın adı, Trabzonspor ile imza atmadan önce Beşiktaş'a transfer olmakla anılmıştı, ancak iki taraf arasındaki görüşmeler çıkmaza girmişti.

Adalı, Salah ile yürütülen görüşmeler sırasında, Mısırlı yıldızın menajeri Rami Abbas'ın transferdeki komisyonunu %35'e çıkarmasını talep ettiğini ve bunun oyuncunun Beşiktaş'a transferini bozduğunu söylemişti.

Mohamed Salah'ın maçta attığı golün, kendisini bu sezon 8 golle Türkiye Ligi'nin gol kralı sıralamasının tek başına zirvesine taşıdığını hatırlatalım.

Salah, Liverpool ile yolculuğunun sona ermesinin ardından yeni bir meydan okumayla bu sezonun başında bonservissiz bir transferle Trabzonspor'a katılmıştı.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin