Trabzonspor'un yıldızı Mısırlı Mohamed Salah, dün pazartesi günü Türkiye Ligi'nin sekizinci haftasında iki takımın karşılaşmasının ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile alay etti.

Trabzonspor, Beşiktaş'ı iki golle mağlup etmeyi başardı. Maçta ilk golü 21. dakikada Ozan Tufan kaydederken, ev sahibi takımın ikinci golünü 71. dakikada Mısırlı yıldız ekledi.

Salah, "X" ağındaki resmi hesabından Beşiktaş'a karşı attığı golün ardından yaptığı sevinç gösterisinden kareler paylaştı ve bunların üzerine Beşiktaş Başkanı'nın daha önceki bir açıklamasına gönderme yaparak (%35) yazdı.

Salah'ın adı, Trabzonspor ile imza atmadan önce Beşiktaş'a transfer olmakla anılmıştı, ancak iki taraf arasındaki görüşmeler çıkmaza girmişti.

Adalı, Salah ile yürütülen görüşmeler sırasında, Mısırlı yıldızın menajeri Rami Abbas'ın transferdeki komisyonunu %35'e çıkarmasını talep ettiğini ve bunun oyuncunun Beşiktaş'a transferini bozduğunu söylemişti.

Mohamed Salah'ın maçta attığı golün, kendisini bu sezon 8 golle Türkiye Ligi'nin gol kralı sıralamasının tek başına zirvesine taşıdığını hatırlatalım.

Salah, Liverpool ile yolculuğunun sona ermesinin ardından yeni bir meydan okumayla bu sezonun başında bonservissiz bir transferle Trabzonspor'a katılmıştı.