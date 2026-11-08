Tüm gözler, bu pazar akşamı "Metropolitano" Stadı'na çevrilecek. İspanya Ligi'nin 12. haftasının zirve mücadelesinde Atlético Madrid ile konuğu Barcelona karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, puan mücadelesinin hesaplarını aşan gergin bir atmosferde oynanacak.

Barcelona, bu mücadeleye 30 puanla liderlik koltuğunda girecek. Bir maç fazla oynayan Real Madrid ile puanda eşit olan Katalan ekibi, ikinci sıradaki Atlético Madrid'in yalnızca iki puan önünde bulunuyor. Bu durum, maça liderlik yarışında iki kat önem kazandırıyor; özellikle de ev sahibinin doğrudan rakibinden zirveyi kapma fırsatına sahip olması nedeniyle.

Karşılaşmanın gerginliği yalnızca teknik hesaplarla sınırlı değil. Julián Álvarez krizi de maçın üzerine gölgesini düşürüyor. Arjantinli forvetin ismi geçtiğimiz yaz Barcelona'ya transfer olmakla anılmış, ardından transfer iki kulübün yönetimleri arasında, karşılıklı eleştirilere ve resmi şikâyetlere varan belirgin bir gerginlik içinde çıkmaza girmişti.

Joan Laporta ile Atlético yetkilileri arasındaki yatıştırma girişimlerine rağmen maç, iki kulüp arasındaki ilişki için yeni bir sınav niteliği taşıyor. Aynı zamanda ismi transfer olmakla anılan takımın karşısında sahada mercek altında olacak Álvarez için de özel bir önem taşıyor.

Gelecek maçlar ATM La Liga 15:00 BAR

İki takımın teknik durumu göz önüne alındığında karşılaşmanın zorluğu daha da artıyor. Atlético, İspanya Ligi'nde üst üste 7 galibiyetlik bir seriyle maça girecek; ancak hafta ortasında Avrupa'da Bayern Münih'e 2-0 yenilerek tüm kulvarlarda süren 9 maçlık yenilgisiz serisine son vermiş oldu.

Buna karşılık Barcelona, Paris Saint-Germain ve Real Madrid karşısında aldığı iki mağlubiyetin ardından Alavés'i 6-1, Aston Villa'yı 3-0 yendiği iki büyük galibiyetle dengesini yeniden kazandı.

Önemli eksikler ve Barcelona'nın lehine ağır basan rakamlar

Barcelona, zirve mücadelesi öncesinde belirgin bir hücum üstünlüğüne sahip. Katalan ekibi ligde 11 maçta 46 gol kaydederken, Atlético Madrid 22 golde kaldı. Buna karşılık Atlético, yalnızca 8 gol yiyerek savunmada öne çıkıyor; Katalan ekibi ise 12 gol yedi.

Ancak Hansi Flick'in takımı eksikler listesinde bir sorunla karşı karşıya. Bunların başında, Aston Villa maçında kas sakatlığı yaşayan orta saha oyuncusu Rodri geliyor. Ona ek olarak Dani Olmo ve Roony de eksikler arasında yer alırken, Jules Koundé, Eric García ve Andreas Christensen'in hazır olup olmayacakları konusunda belirsizlik bulunuyor.

Atlético ise Cristian Romero ve Johnny Cardoso'dan yoksun kalacak; buna karşılık orta sahada önemli seçeneklerini yeniden kazanıyor. Bu durum, Diego Simeone'ye maçı yönetme konusunda daha fazla esneklik sağlıyor.

Yapay zekânın zirve mücadelesi için tahmini

İki takımın son maçlardaki sonuçlarına, hücum ve savunma rakamlarına, eksiklerin etkisine, saha ve seyirci faktörlerine dayanarak yapay zekâ, Atlético Madrid'in sahasındaki görevin zorluğuna rağmen Barcelona'ya hafif bir üstünlük öngördü.

Bu değerlendirmeye göre en olası sonuç Barcelona'nın 2-1'lik galibiyeti; ev sahibinin Katalan ekibinin savunması arkasındaki boşlukları değerlendirme kabiliyetine sahip olması nedeniyle her iki takımın da gol kaydetme ihtimaliyle birlikte.

Bu, karşılaşmanın garantiye alındığı anlamına gelmiyor; zira özellikle Simeone, Barcelona'nın oyun kuruluşunu engellemeyi ve hücuma geçiş anlarını değerlendirmeyi başarırsa 2-2'lik beraberlik de güçlü bir ihtimal olarak kalıyor.