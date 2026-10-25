Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Lyon ile yeniden programlanan maçları öncesinde Ligue 1'de liderliği ele geçirmeyi hedefledi. İspanyol teknik adam, karşılaşmanın pazartesi akşamına alınmasına rağmen kadrosunun motivasyonunun tam olduğunu vurguladı.

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Zirve mücadelesinde ertelenen maçın adresi Parc des Princes

Paris Saint-Germain, 26 Ekim Pazartesi gününe alınan kritik Ligue 1 maçında Olympique Lyonnais'yi Parc des Princes'te ağırlayacak. Ligue de Football Professionnel, Emniyet Müdürlüğü'nün maçın başlangıçta planlandığı pazar günü oynanmasını yasaklayan kararı üzerine karşılaşmayı yeniden programladı.

İki takım da maça 14 puanla çıkacak. Paulo Fonseca'nın çalıştırdığı Lyon, averajla ikinci sıradaki PSG'nin önünde lider durumda.

Luis Enrique'nin ekibi, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında aldığı nefes kesen 4-2'lik galibiyetin ardından maça moralli çıkacak.

Luis Enrique, maçın ertelenmesine rağmen liderliği hedefliyor

Maç öncesinde basına konuşan Luis Enrique, takvim değişikliğinin Ballon d'Or töreniyle aynı döneme denk gelmesinden kaynaklanabilecek aksaklıkları önemsemedi. Luis Enrique, "Mevcut durum göz önüne alındığında pazartesi oynamak bizim için daha iyiyse bunu sorunsuz kabul ederiz" dedi.

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"Üç ya da dört hafta önce liderin epey gerisindeydik. Şimdi ise liderliğe yükselme şansımız var."

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İspanyol teknik adam, "Puan tablosunda mümkün olduğunca üst sıralarda yer almak bizim için önemli" diye ekledi.

PSG teknik direktörü, Fonseca'nın güçlü ekibinden rövanşı almak istiyor

Luis Enrique, Lyon'un oluşturduğu tehdidi kabul ederken rakibin geçen sezon Parc des Princes'te aldığı 2-1'lik galibiyeti de ek bir motivasyon kaynağı olarak gösterdi. "Paulo Fonseca'nın Olympique Lyonnais'siyle karşılaşmak bizim için bir motivasyon" dedi.

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"Geçen sezon Parc des Princes'te çok iyi oynayarak kazandıklarını hatırlıyoruz."

Luis Enrique, "Her maça hazır olduğumuzu göstermek ve formumuzu ortaya koymak bize düşüyor" diye vurguladı.

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PSG, Ligue 1'de yeniden üstünlük kurmayı hedefliyor

İki kulüp zirvede aynı puana sahipken pazartesi günkü karşılaşma, Ligue 1 şampiyonluk yarışının erken döneminde önemli bir gösterge olacak.

PSG'nin galibiyeti, rakibinin önüne geçerek yeniden liderliğe yükselmesini sağlayacak.

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PSG ile Lyon arasındaki maç, pazartesi gecesi Parc des Princes'te Orta Avrupa saatiyle 20.30'da başlayacak.