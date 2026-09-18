Joué Elit U21 Ligi müsabakaları, ilk dört haftanın erken bir rekabete işaret etmesinin ardından beklenti dolu bir atmosferde beşinci haftasına giriyor. Çok sayıda kulüp arasındaki puan yakınlığı nedeniyle, puan cetvelinin zirvesi değişime uzak görünmüyor.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha ayrıntılı biçimde tartışabilirsiniz

Cidde'nin iki ekibi Ahli ve İttihad, her biri 10 puanla tabloya liderlik ediyor; ancak Ahli, averajla ilk sırada yer alıyor. Onların hemen arkasında ise 9 puana sahip dört kulüp bulunuyor: Hilal, İttifak, Feth ve Teavun. Böylece her yeni hafta ile birlikte zirve açıkça tehdit altına giriyor.

Bu yakınlıkla birlikte, beşinci hafta yalnızca liderler için değil, dengesini yeniden bulmak ve puan cetvelindeki konumunu iyileştirmek isteyen kulüpler için de önem taşıyor. Bunların başında ise, taraftarlarının umduğu şekilde başlangıç yapamayan Nasr ve Hazm geliyor.

Ahli ve İttihad'ın liderliği tehdit altında

Ahli, beşinci haftaya 10 puanla lider olarak giriyor ve averajla İttihad'ın önünde yer alıyor. Ancak takipçilerle arasındaki farkın az olması, birinci sırayı korumayı kolay olmayan bir görev haline getiriyor; özellikle de Hilal, İttifak, Feth ve Teavun'un 9 puana sahip olması, yani tek bir galibiyetin rekabetin şeklini tamamen değiştirebilecek olması bunu güçleştiriyor.

Ahli, iki taraf için de özel önem taşıyan bir karşılaşmada Kadisiye ile karşı karşıya gelecek. Cidde ekibi liderliğini korumak isterken, Kadisiye ise 6 puan toplayarak on birinci sıraya yerleştiği mevcut durumundan çıkmak için yeni bir adım arıyor.

Ayrıca okuyun: Jesus'tan Ronaldo yorumu: Ballon d'Or'lar beni ilgilendirmiyor, tek bir durumda oynar

Bu nedenle karşılaşma, Ahli için birbirine yakın rekabetten kaynaklanan baskıyla nasıl başa çıkacağının bir sınavı olacak. Özellikle herhangi bir puan kaybının, birden fazla rakibe doğrudan zirveye saldırma fırsatı verebilecek olması bunu daha da önemli kılıyor. Öte yandan Kadisiye, konumunu iyileştirmek için maçtan yararlanmak istiyor.

Hilal zirvenin peşinde

Buna karşılık Hilal, Cebeleyn ile karşılaşacağı beşinci haftaya galibiyetlerini sürdürme ve zirveye daha da yaklaşma hedefiyle giriyor. Mavili takım bu maçta, birinci sıra için doğrudan rekabet çemberi içinde kalmasını sağlayacak üç yeni puanın peşinde olacak.

Hilal, dört haftanın ardından 9 puana sahip; bu, İttifak, Feth ve Teavun'un puanıyla aynı. Bu da, söz konusu kulüplerin galibiyetler elde etmesi halinde mevcut haftanın sıralamada birçok değişikliğe sahne olabileceği anlamına geliyor; özellikle de bu takımlarla Ahli ve İttihad arasındaki farkın yalnızca bir puan olması bunu güçlendiriyor.

Bu veriler, beşinci haftaya iki kat önem katıyor; zira takipçilerden hiçbirinin zirveye ulaşmak için uzun bir sonuç serisine ihtiyacı yok. Liderlerden birinin puan kaybetmesiyle birlikte tek bir sonuç, puan cetvelinin şeklinde erken bir değişikliğin kapısını aralamak için yeterli.

Nasr ve Hazm: Rotayı düzeltme arayışı

Zirve mücadelesinin dışında ise Nasr, yalnızca 3 puan toplayarak on beşinci sıraya yerleşmesinin ardından yeni bir başlangıç arıyor. Geçen sezonun şampiyonu Hazm ile aynı puanda; iki takımın da birer ertelenmiş maçı bulunuyor, ki bu da mevcut tablonun mutlaka olası tüm puanlarını yansıtmadığı anlamına geliyor.

Nasr, beşinci haftada Damak ile karşılaşacak. "El-Alemi", genellikle üst sıralar için mücadele eden bir takımdan beklenen düzeyin altında bir başlangıç yapmasının ardından, bu karşılaşmada galibiyet yoluna geri dönmeyi ve konumunu iyileştirmeyi hedefliyor.

Hazm ise 9 puana sahip olan ve zirveye yakın bir konumda bulunan Feth karşısında daha zorlu bir sınav verecek. Bu da karşılaşmayı, şampiyonluk sahibinin doğru rotaya geri dönme kabiliyeti için gerçek bir sınava dönüştürüyor; özellikle rakibin gücü ve maça farklı motivasyonlarla girecek olması göz önünde bulundurulduğunda.

Final hatırasını taşıyan bir karşılaşma

Hazm ve Feth karşılaşması sıradan olmayacak; çünkü iki takım, Hazm'ın Feth karşısında şampiyonluğu elde etmeyi başardığı geçen sezonun finalinden yalnızca birkaç ay sonra karşı karşıya geliyor. Bu da Feth'e, zirve ekiplerine baskı yapmayı sürdürmesine yardımcı olacak bir sonuçla dönmek için ek bir motivasyon veriyor.

Feth, mevcut haftaya 9 puanla giriyor. Bu nedenle galibiyet almak yalnızca şampiyonluk sahibi karşısında rövanşını almak için değil, aynı zamanda zirve rekabet çemberinde kalmasını ve Ahli ya da İttihad'ın puan kaybetmesi halinde belki de sıralamada yükselmesini sağlayacak.

Ahli ve İttihad'ın liderliği koruma mücadelesi, Hilal, İttifak, Feth ve Teavun'un takibi ile Kadisiye, Nasr ve Hazm'ın rotayı düzeltme çabaları arasında beşinci hafta, rekabetin birçok hattını yeniden çizmeye aday görünüyor; özellikle mevcut farkların hâlâ sınırlı olması ve her maçın Joué Elit U21 Ligi tablosunun şeklini değiştirebilecek nitelikte olması dikkate alındığında.