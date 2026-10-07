Zirve maçından günler önce, Mısır Başkenti Kupası "Lig Kupası"nın ilk haftasında Ahly büyük bir galibiyet elde ederken, Zamalek mağlup oldu.

Kahire Uluslararası Stadı, önümüzdeki pazar günü, 2026-2027 sezonu Mısır Premier Ligi'nin ilk aşamasının altıncı haftası kapsamında Zamalek ile Ahly karşılaşmasına ev sahipliği yapacak.

İlk maçta Ahly, bugün çarşamba günü es-Selam Stadı'nda karşılaştığı Petrol Asyut'u 5-0'lık net bir skorla mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti.

Ahly'nin gollerini 2. dakikada Muhammed Mecdi Afşa, 33. dakikada Süfyan bin Cedide, 58 ve 60. dakikalarda iki golle Hüseyin eş-Şehat ve 79. dakikada Ömer Seyyid Avad kaydetti.

Gelecek maçlar ZAM Premier Lig 13:00 AHL

Bu sonuçla Ahly, Üçüncü Grup'un lideri olarak ilk üç puanını topladı; Petrol Asyut ise puansız kaldı.

Ahly maça, bazı asli oyuncularla birlikte yedeklerden oluşan bir kadroyla çıktı. Kalede Hamza Alaa yer alırken, önünde Tevfik Muhammed, Yasin Maraî, Eşref Darî, Ahmed Îd, Ali Mahmud, Ahmed Rıza, Afşa, Hüseyin eş-Şehat, Tahir Muhammed Tahir ve Süfyan bin Cedide forma giydi.

İkinci maçta ise Zamalek, el-Mukavilun el-Arab Stadı'nda Zed karşısında 3-0'lık ağır bir yenilgiye uğradı.

Beyazlı takımın başında, Zamalek'in genel antrenörü İbrahim Salah bulunurken, takım genç oyunculardan oluşan bir kadroyla sahaya çıktı; ayrıca uzun süredir antrenmanların dışında tutulan Seyf Faruk Caafer de kadroda yer aldı.

Kalede Mahmud eş-Şenavi görev alırken, önünde İzzet Muhammed, Ahmed Hüsam, Halid es-Seyyid, Muhammed Ferec, es-Seyyid Üsame, Ziyad Medhat, Ahmed Safvet, Hüsam Aşur et-Teki, Seyf Caafer ve Edhem Hasib forma giydi.

Zed'in üç golünü 40. dakikada Mervan Hacic ve 54 ile 55. dakikalarda "ikili" olarak Ahmed Atıf kaydetti. Böylece takım, Birinci Grup'un lideri olmasını sağlayan 3 puanı toplarken, Zamalek puansız olarak sıralamanın en altında yer aldı.