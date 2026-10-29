Paris Saint-Germain, Ligue 1'deki beş maçlık galibiyet serisini sürdürmek için cuma akşamı Stade Oceane'a çıkacak. Teknik direktör Luis Enrique, ligin son sırasındaki Le Havre karşısında oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.

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Şampiyon, Stade Oceane'da galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain, cuma akşamı Stade Oceane'da son sıradaki Le Havre'a konuk olacak. Luis Enrique'nin takımı, Barcelona karşısında aldığı 4-2'lik Şampiyonlar Ligi galibiyeti ve Lyon'u 2-0 mağlup ettiği lig maçı da dahil olmak üzere tüm kulvarlarda üst üste beş galibiyetle bu karşılaşmaya çıkıyor.

PSG, sekiz maçta topladığı 17 puanla Ligue 1'in zirvesinde yer alıyor.

Ev sahibi Le Havre ise Marseille'e 4-3 kaybettiği heyecan dolu maçın ardından galibiyet alamadan son sırada kalmayı sürdürüyor.

Enrique, galibiyeti olmayan rakibine karşı yaşanabilecek zorluklara dikkat çekti

Maç öncesi basın toplantısında konuşan Enrique, oyuncularının Didier Digard'ın takımını hafife almayacağını vurguladı. Enrique, “Lider olmak, kazanmaya devam etmek için bir teşvik” dedi.

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“Daha zayıf görülen takımlarla her karşılaştığımızda sorun yaşadık. Biz lider, onlar son sırada olsak da üstesinden gelmemiz gereken zor anlar olacak.”

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İspanyol teknik direktör, “Bu bizim için bir sınav ve meydan okuma... Santrforları ve kanat oyuncularıyla sorun yaratıyorlar” diye ekledi.

Deplasman öncesi sakatlıklar kadro derinliğini sınayacak

PSG, ciddi sakatlık sorunlarıyla karşı karşıya. Bunların en dikkat çekeni, Khvicha Kvaratskhelia'nın Barcelona maçında yaşadığı ve sezonu kapatmasına yol açan ön çapraz bağ sakatlığı. Savunma oyuncusu Marquinhos da uyluk bölgesindeki bir sorun nedeniyle forma giyemeyecek. Ancak Enrique, acil transfer hamlelerini gündem dışı bıraktı.

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Le Havre'ın da uzun bir sakat listesi var. Stephan Zagadou, Lionel Mpasi-Nzau, Timothee Pembele ve Elias Jelert forma giyemiyor.

Enrique, kadro rotasyonunun önemini vurgulayarak Senny Mayulu ve Mika Godts gibi yedek oyuncuların son maçlarda öne çıkmasını övdü.

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Şampiyonluk yarışında rekabet artarken PSG üç puanı hedefliyor

Le Havre karşısında alınacak bir galibiyet, PSG'nin Ligue 1 zirvesindeki konumunu sağlamlaştıracak.

Şampiyon, yeniden Avrupa maçlarına odaklanmadan önce ikinci sıradaki Rennes ile arasındaki farkı açmayı hedefliyor.

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Stade Oceane'daki karşılaşma cuma akşamı başlayacak.