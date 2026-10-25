Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Lyon ile oynayacakları ve tarihi değiştirilen maç öncesinde Ligue 1'de liderliği hedeflediklerini söyledi. İspanyol teknik direktör, karşılaşmanın pazartesi akşamına alınmasına rağmen takımının motivasyonunu koruduğunu vurguladı.

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Ertelenen liderlik mücadelesi Parc des Princes'te oynanacak

Paris Saint-Germain, Ligue 1'de büyük önem taşıyan maçta Olympique Lyonnais'i Parc des Princes'te ağırlayacak. Karşılaşma 26 Ekim Pazartesi gününe alındı. Ligue de Football Professionnel, Polis Valiliği'nin maçın başlangıçta planlanan pazar günü oynanmasını yasaklayan kararı üzerine fikstürde değişikliğe gitti.

İki takım da maça 14 puanla çıkıyor. Paulo Fonseca'nın çalıştırdığı Lyon, averajla ikinci sıradaki PSG'nin önünde lider durumda.

Luis Enrique'nin ekibi ise hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı 4-2 mağlup ettiği heyecan dolu maçın ardından büyük moralle sahaya çıkacak.

Luis Enrique, fikstür değişikliğine rağmen liderliği hedefliyor

Maç öncesinde basın mensuplarına konuşan Luis Enrique, fikstür değişikliğinin Ballon d'Or töreniyle aynı döneme denk gelmesinden kaynaklanabilecek bir aksaklığın önemini küçümsedi. Luis Enrique, “Mevcut durum göz önüne alındığında pazartesi günü oynamak bizim için daha iyiyse bunu hiçbir sorun yaşamadan kabul ederiz,” dedi.

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“Üç veya dört hafta önce liderin hâlâ çok gerisindeydik. Şimdi ise liderliğe yükselme şansımız var.”

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İspanyol teknik adam, “Puan tablosunda mümkün olduğunca üst sıralarda yer almak bizim için önemli,” diye ekledi.

PSG teknik direktörü, Fonseca'nın güçlü ekibinden rövanşı almak istiyor

Luis Enrique, Lyon'un oluşturduğu tehdidi kabul ederken rakibinin geçen sezon Parc des Princes'te aldığı 2-1'lik galibiyetin kendileri için ek motivasyon olduğunu söyledi. “Paulo Fonseca'nın Olympique Lyonnais'iyle karşılaşmak bizim için bir motivasyon,” diye açıkladı.

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“Geçen sezon Parc des Princes'te çok iyi oynayıp kazandıklarını hatırlıyoruz.”

Luis Enrique, “Her maça hazır olduğumuzu göstermek ve formumuzu ortaya koymak bize düşüyor,” diye vurguladı.

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PSG, Ligue 1'de yeniden üstünlük kurmayı hedefliyor

İki kulüp de puan tablosunun zirvesinde aynı puana sahipken pazartesi günkü karşılaşma, Ligue 1 şampiyonluk yarışının erken döneminde önemli bir gösterge olacak.

PSG'nin galibiyeti, rakibi Lyon'u geride bırakarak yeniden liderliğe yükselmesini sağlayacak.

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PSG ile Lyon arasındaki maç, pazartesi akşamı Orta Avrupa saatiyle 20.30'da Parc des Princes'te başlayacak.