Mısır Milli Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde B Grubu'nun tek başına lideri olma fırsatını kaçırdı. Mısır, bugün dördüncü haftada deplasmanda Malavi ile golsüz berabere kalarak ikinci sıraya geriledi. Güney Sudan'ı tek golle geçen Angola ise liderliğe yükseldi ve turnuva biletini garantilemek için yalnızca bir puana ihtiyaç duyuyor.

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Bingu Ulusal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Mısır, birçok gol fırsatını değerlendiremedi. Malavi kalecisi George Chikoka, Mohamed Salah, Omar Marmoush ve yedek oyuncuların denemelerini kurtararak eşitliği son düdüğe kadar korudu. Mücadele sakin başladı ve Malavi savunmada geride kalmayı tercih etti. Omar Marmoush, 8. dakikada kaleciye yapılan hatalı geri pası değerlendirmeye çok yaklaştı ancak pozisyonu gole çeviremedi.

Sonraki dakikalarda sert müdahaleler yaşandı. Mohanad Lasheen ve Marwan Attia'nın maruz kaldığı çarpışmaların ardından Mısırlı oyuncular ve teknik ekip kart çıkmamasına itiraz etti. İlk yarının son dakikasında Malavi, Mostafa Shobeir'in kalesinde tehlike yarattı. Sağ kanattan hareketlenen Mbingajira ceza sahasına girdi ve topu kale önüne çevirdi ancak Hossam Abdelmaguid topu kornere gönderdi.

Bu korner vuruşu da başka bir fırsat doğurdu. Lloyd Ngaliwa'nın kafa vuruşunu Shobeir kurtararak topu yeniden kornere gönderdi ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının başında Mahmoud Hassan Trezeguet, Malavili bir oyuncuyu düşürdüğü için sarı kart gördü. Marmoush ise 62. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalıp bir savunmacıyı çalımladıktan sonra şutta geç kalınca savunma topu uzaklaştırdı ve net bir fırsat heba oldu. Ali Maher, Marwan Attia ve Nasser Maher'in yerine Mahmoud Saber ile Ibrahim Adel'i oyuna alarak iki değişiklik yaptı. Mohamed Salah, 69. dakikada Trezeguet'nin ortasına yetişerek skoru açmaya çok yaklaştı ancak şutu sol direkten döndü.

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Ardından Marmoush'un sürüklediği hızlı hücumda top Trezeguet'ye ulaştı, onun kaleyi bulan şutunu Chikoka kurtardı. Ali Maher, Marmoush ve Trezeguet'nin yerine Haissem Hassan ile Hamza Abdelkarim'i oyuna sürdü. Mısır baskısını sürdürdü ancak Malavili kaleci 87. dakikada Haissem Hassan'ın şutunu kurtardı, ardından Mohamed Hany'nin sert vuruşunu uzaklaştırdı ve ceza sahası içindeki bir başka denemede Ibrahim Adel'e gol izni vermedi. Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

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Grubun diğer maçında ise Angola, bugün deplasmanda Güney Sudan'ı tek golle mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü 45. dakikada Güney Sudan kalecisinin topu uzaklaştırırken yaptığı hatadan yararlanan forvet Miro kaydetti. Bu gol, ülkesine üç puanı getirerek puanını 10'a yükseltti.

Bu sonuçlarla Angola, 10 puanla B Grubu'nun liderliğine yerleşti. Mısır 8 puanla ikinci, Malavi 4 puanla üçüncü sırada yer alırken Güney Sudan henüz puan alamadı.

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Angola, turnuva vizesini garantilemek için yalnızca bir puana ihtiyaç duyarken Mısır'ın finallere yükselme meselesi, Güney Sudan ve Angola ile karşılaşacağı mart ayındaki milli araya kaldı.