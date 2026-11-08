Zirkzee, uzatma dakikalarında attığı golle Manchester United'ın akılalmaz beraberliğine katkı sağladı

Manchester United, pazar günü Aston Villa karşısında mucizevi bir beraberlik aldı. Zor günler geçiren teknik direktör Michael Carrick'in takımı, uzatma dakikalarında 4-2 geride olmasına rağmen karşılaşmadan bir puanla ayrıldı: 4-4. Oyuna sonradan giren Joshua Zirkzee, farkı bire indiren golüyle geri dönüşün fitilini ateşledi. United, Premier Lig'de 18. sırada kalırken Villa 10. sırada yer alıyor.

United, Old Trafford'da neredeyse görülmemiş bir kâbus başlangıcı yaşadı. Henüz dört dakika dolmadan skor tabelasında 0-2 yazıyordu. İlk gol ikinci dakikada Alysson'dan geldi. Alysson, kötü bir performans sergileyen Senne Lammens'in bacaklarının arasından topu ağlara gönderdi.

Nicolas Jackson, Old Trafford'daki sıkıntıyı daha da artırdı. Lammens bu pozisyonda da kötü göründü. Belçikalı kaleci, Alysson'ın sert şutunu iyi çıkaramayınca Senegalli oyuncu dönen topu ağlara gönderdi.

United buna rağmen pes etmedi ve devre arasından önce eşitliği sağladı. Farkı bire indiren gol, penaltıyı gole çeviren Bruno Fernandes'ten geldi.

İlk yarının bitimine saniyeler kala ev sahibi taraftarlar bir kez daha sevindi. Youri Tielemans, ileri çıkan Noussair Mazraoui'nin ortasında golü attı.

İkinci yarıda da işler United için kısa sürede ters gitti. John McGinn penaltıdan golü buldu, hemen ardından Leon Goretzka karambolde fırsatı değerlendirerek ağları havalandırdı.

Uzatma dakikalarında oyuna sonradan giren Zirkzee, son bölüme heyecan kattı. Forvet oyuncusu, Patrick Dorgu'nun ortasını sol ayağıyla ağlara gönderdi.

97. dakikada bu kez Dorgu, kaleci Zion Suzuki'nin büyük hatasının ardından beraberlik golünü bizzat atarak stadı çılgına çevirdi: 4-4.