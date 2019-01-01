Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final etabının tamamlanmasının ardından Yarı Final eşleşmeleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final turunun tamamlanmasının ardından Yarı Final eşleşmeleri belli oldu.

Yarı final etabında Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile eşleşirken; Ümraniyespor'un rakibi Akhisarspor oldu.

Kupada çeyrek final ve yarı final karşılaşmalarında bir üst tura çıkacak ekipler çift maçlı eleme usulüne göre belirlenecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final eşleşmeleri

Ümraniyespor - Akhisarspor Galatasaray - Yeni Malatyaspor

Yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Yarı final ilk karşılaşmaları 2, 3 veya 4 Nisan'da, rövanş maçları ise 23, 24 veya 25 Nisan 2019'da oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman?

Kupada final maçı 16 Mayıs 2019 tarihinde oynanacak. Final, Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanancak.