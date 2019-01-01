Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar
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AA
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 32 takım bir üst tura yükselmek için mücadele ediyor.
Dün ve bugün oynanan karşılaşmaların ardından 8 takım, adını bir üst tura yazdırdı.
Kalan rövanş karşılaşmalarının ardından son 16 turuna yükselen takımların tamamı belli olacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar
Şu ana kadar tamamlanan maçlar sonucunda son 16 turuna yükselen takımlar şöyle:
- Kasımpaşa
- Antalyaspor
- Çaykur Rizespor
- Alanyaspor
- Galatasaray
- Beşiktaş
- Yeni Malatyaspor
- Kırklarelispor
- Sivasspor
- Göztepe
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur fikstürü
|
İLK MAÇLAR
|3 Aralık 2019
|Karagümrük
|1-2
|Göztepe
|3 Aralık 2019
|Yeni Malatyaspor
|3-1
|Keçiörengücü
|3 Aralık 2019
|Alanyaspor
|5-1
|Adanaspor
|3 Aralık 2019
|Esenler Erokspor
|0-2
|Sivasspor
|3 Aralık 2019
|Fenerbahçe
|4-0
|İstanbulspor
|4 Aralık 2019
|Hekimoğlu Trabzon
|0-1
|Başakşehir
|4 Aralık 2019
|Eyüpspor
|0-3
|Antalyaspor
|4 Aralık 2019
|Kasımpaşa
|2-1
|Vanspor
|4 Aralık 2019
|BB Erzurumspor
|4-2
|Bursaspor
|4 Aralık 2019
|Altay
|1-2
|Trabzonspor
|4 Aralık 2019
|Galatasaray
|0-2
|Tuzlaspor
|5 Aralık 2019
|Kırklarelispor
|2-1
|Gaziantep FK
|5 Aralık 2019
|Kayserispor
|3-2
|Manisa FK
|5 Aralık 2019
|Altınordu
|3-5
|Denizlispor
|5 Aralık 2019
|Rizespor
|3-2
|Samsunspor
|5 Aralık 2019
|Beşiktaş
|3-0
|24 Erzincanspor
|
İKİNCİ MAÇLAR
|17 Aralık 2019
|Vanspor
|2-2
|Kasımpaşa
|17 Aralık 2019
|Antalyaspor
|2-2
|Eyüpspor
|17 Aralık 2019
|Samsunspor
|1-1
|Rizespor
|17 Aralık 2019
|Adanaspor
|1-7
|Alanyaspor
|17 Aralık 2019
|Tuzlaspor
|0-4
|Galatasaray
|18 Aralık 2019
|24 Erzincanspor
|2-0
|Beşiktaş
|18 Aralık 2019
|Keçiorengücü
|2-2
|Yeni Malatyaspor
|18 Aralık 2019
|Gaziantep FK
|3-2
|Kırklarelispor
|18 Aralık 2019
|Sivasspor
|0-1
|Esenler Erokspor
|18 Aralık 2019
|Göztepe
|2-1
|Karagümrük
|18 Aralık 2019
|İstanbulspor
|-
|Fenerbahçe
|19 Aralık 2019
|Manisa FK
|-
|Kayserispor
|19 Aralık 2019
|Denizlispor
|-
|Altınordu
|19 Aralık 2019
|Başakşehir
|-
|Hekimoğlu Trabzon
|19 Aralık 2019
|Bursaspor
|-
|BB Erzurumspor
|19 Aralık 2019
|Trabzonspor
|-
|Altay
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 12:00'de gerçekleştirilecek.
Son 16 turunda ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak.