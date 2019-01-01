Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçları oynanmaya devam ederken, son 16 turuna yükselen takımlar da belli olmaya başladı...

Ziraat Kupası 5. turunda 32 takım bir üst tura yükselmek için mücadele ediyor.

Dün ve bugün oynanan karşılaşmaların ardından 8 takım, adını bir üst tura yazdırdı.

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Kalan rövanş karşılaşmalarının ardından son 16 turuna yükselen takımların tamamı belli olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar

Şu ana kadar tamamlanan maçlar sonucunda son 16 turuna yükselen takımlar şöyle:





Çaykur Rizespor





Beşiktaş



Kırklarelispor





Ziraat Türkiye Kupası 5. tur fikstürü

İLK MAÇLAR 3 Aralık 2019 Karagümrük 1-2 Göztepe 3 Aralık 2019 Yeni Malatyaspor 3-1 Keçiörengücü 3 Aralık 2019 Alanyaspor 5-1 3 Aralık 2019 Esenler Erokspor 0-2 Sivasspor 3 Aralık 2019 4-0 İstanbulspor 4 Aralık 2019 Hekimoğlu Trabzon 0-1 4 Aralık 2019 Eyüpspor 0-3 Antalyaspor 4 Aralık 2019 Kasımpaşa 2-1 Vanspor 4 Aralık 2019 4-2 4 Aralık 2019 1-2 4 Aralık 2019 Galatasaray 0-2 Tuzlaspor 5 Aralık 2019 Kırklarelispor 2-1 Gaziantep FK 5 Aralık 2019 3-2 Manisa FK 5 Aralık 2019 3-5 5 Aralık 2019 Rizespor 3-2 Samsunspor 5 Aralık 2019 Beşiktaş 3-0 24 Erzincanspor İKİNCİ MAÇLAR 17 Aralık 2019 Vanspor 2-2 Kasımpaşa 17 Aralık 2019 Antalyaspor 2-2 Eyüpspor 17 Aralık 2019 Samsunspor 1-1 Rizespor 17 Aralık 2019 Adanaspor 1-7 Alanyaspor 17 Aralık 2019 Tuzlaspor 0-4 Galatasaray 18 Aralık 2019 24 Erzincanspor 2-0 Beşiktaş 18 Aralık 2019 Keçiorengücü 2-2 Yeni Malatyaspor 18 Aralık 2019 Gaziantep FK 3-2 Kırklarelispor 18 Aralık 2019 Sivasspor 0-1 Esenler Erokspor 18 Aralık 2019 Göztepe 2-1 Karagümrük 18 Aralık 2019 İstanbulspor - Fenerbahçe 19 Aralık 2019 Manisa FK - Kayserispor 19 Aralık 2019 Denizlispor - Altınordu 19 Aralık 2019 Başakşehir - Hekimoğlu Trabzon 19 Aralık 2019 Bursaspor - BB Erzurumspor 19 Aralık 2019 Trabzonspor - Altay

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 12:00'de gerçekleştirilecek.

Son 16 turunda ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak.