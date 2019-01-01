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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçları oynanmaya devam ederken, son 16 turuna yükselen takımlar da belli olmaya başladı...

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 32 takım bir üst tura yükselmek için mücadele ediyor.

Dün ve bugün oynanan karşılaşmaların ardından 8 takım, adını bir üst tura yazdırdı.

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Kalan rövanş karşılaşmalarının ardından son 16 turuna yükselen takımların tamamı belli olacak.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar

Şu ana kadar tamamlanan maçlar sonucunda son 16 turuna yükselen takımlar şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur fikstürü

İLK MAÇLAR
3 Aralık 2019 Karagümrük 1-2 Göztepe
3 Aralık 2019 Yeni Malatyaspor 3-1 Keçiörengücü
3 Aralık 2019 Alanyaspor 5-1 Adanaspor
3 Aralık 2019 Esenler Erokspor 0-2 Sivasspor
3 Aralık 2019 Fenerbahçe 4-0 İstanbulspor
4 Aralık 2019 Hekimoğlu Trabzon 0-1 Başakşehir
4 Aralık 2019 Eyüpspor 0-3 Antalyaspor
4 Aralık 2019 Kasımpaşa 2-1 Vanspor
4 Aralık 2019 BB Erzurumspor 4-2 Bursaspor
4 Aralık 2019 Altay 1-2 Trabzonspor
4 Aralık 2019 Galatasaray 0-2 Tuzlaspor
5 Aralık 2019 Kırklarelispor 2-1 Gaziantep FK
5 Aralık 2019 Kayserispor 3-2 Manisa FK
5 Aralık 2019 Altınordu 3-5 Denizlispor
5 Aralık 2019 Rizespor 3-2 Samsunspor
5 Aralık 2019 Beşiktaş 3-0 24 Erzincanspor

İKİNCİ MAÇLAR
17 Aralık 2019 Vanspor 2-2 Kasımpaşa
17 Aralık 2019 Antalyaspor 2-2 Eyüpspor
17 Aralık 2019 Samsunspor 1-1 Rizespor
17 Aralık 2019 Adanaspor 1-7 Alanyaspor
17 Aralık 2019 Tuzlaspor 0-4 Galatasaray
18 Aralık 2019 24 Erzincanspor 2-0 Beşiktaş
18 Aralık 2019 Keçiorengücü 2-2 Yeni Malatyaspor
18 Aralık 2019 Gaziantep FK 3-2 Kırklarelispor
18 Aralık 2019 Sivasspor 0-1 Esenler Erokspor
18 Aralık 2019 Göztepe 2-1 Karagümrük
18 Aralık 2019 İstanbulspor - Fenerbahçe
19 Aralık 2019 Manisa FK - Kayserispor
19 Aralık 2019 Denizlispor - Altınordu
19 Aralık 2019 Başakşehir - Hekimoğlu Trabzon
19 Aralık 2019 Bursaspor - BB Erzurumspor
19 Aralık 2019 Trabzonspor - Altay

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 12:00'de gerçekleştirilecek. 

Son 16 turunda ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş maçları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak.

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