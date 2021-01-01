Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi takımlar çeyrek finalde, kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları oynanırken çeyrek finalistler de belli olmaya başladı. Kupada çeyrek final kura çekimi ne zaman?

Ziraat Kupası'nda son 16 turu heyecanı bu hafta içi oynanacak maçlarla tamamlanıyor. Son 16 turunun ardından turnuvada yoluna devam eden 8 takım çeyrek finalde mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi takımlar çeyrek finalde?

Ziraat Türkiye Kupası'nda şu ana kadar çeyrek finale yükselen takımlar ve kalan maçlar şu şekilde;

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Tuzlaspor /

Beşiktaş / Rizespor

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kurası ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi 15 Ocak Cuma günü gerçekleşecek. Kura çekimi A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final formatı nasıl?

TFF'nin belirlediği formata göre bu sezon Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları tek maç eleme usulüyle oynanıyor.

Çeyrek finalde de takımlar tek maç eleme usulüyle karşılaşacak. 90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatmalar oynanacak. 120 dakikada da eşitlik devam ederse bir üst tura çıkan takımı penaltı atışları belirleyecek.