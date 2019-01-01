Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ve Yarı Final kura çekimi ne zaman? Hangi kanalda?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ve Yarı Final kuraları 30 Ocak Çarşamba günü yapılacak. Kura çekimi saat 14:00'da başlayacak.