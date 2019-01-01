Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ve Yarı Final kura çekimi ne zaman? Hangi kanalda?
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TFF Official Website
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final'e yükselen yedi takım belli oldu. Son takım ise bu akşam Galatasaray ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşma sonunda belli olacak.
Çeyrek finale yükselen takımlar şu şekilde:
- Hatayspor
- Ümraniyespor
- Akhisarspor
- Kasımpaşa
- Trabzonspor
- Göztepe
- Yeni Malatyaspor
Seri başı uygulaması var mı?
Türkiye Kupası Çeyrek Final eşleşmelerinde seri başı uygulaması uygulanacak.
Çeyrek final eşleşmeleri çift maçlı eleme usulüne göre oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final kurası ne zaman?
30 Ocak Çarşamba günü yapılacak kura çekiminde çeyrek final eşleşmelerinin yanı sıra yarı final eşleşmeleri de belli olacak.
Kura çekimi saat 14:00'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.