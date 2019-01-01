Transferler
Kupa

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ve Yarı Final eşleşmeleri belli oldu

Son güncelleme
Yorum()
TFF Official Website
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ve Yarı Final kuraları çekildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ve Yarı Final kuraları çekildi.

Galatasaray, Hatayspor ile eşleşirken; Trabzonspor da Ümraniyespor ile eşleşti.

Kupada çeyrek final ve yarı final karşılaşmalarında bir üst tura çıkacak ekipler çift maçlı eleme usulüne göre belirlenecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final eşleşmeleri

Trabzonspor - Ümraniyespor
Akhisarspor - Kasımpaşa
Galatasaray - Hatayspor
Yeni Malatyaspor - Göztepe

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final eşleşmeleri

Trabzonspor/Ümraniyespor - Akhisarspor/Kasımpaşa
Galatasaray/Hatayspor - Yeni Malatyaspor/Göztepe

Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

TFF'nin açıkladığı fikstüre göre; çeyrek finalin ilk ayağı  5-6-7 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Yarı finale yükselecek rövanş karşılaşmalarına ise 26-27-28 Şubat tarihleri sahne olacak.

Yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Yarı final ilk karşılaşmaları 2, 3 veya 4 Nisan'da, rövanş maçları ise 23, 24 veya 25 Nisan 2019'da oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman?

Kupada final maçı 16 Mayıs 2019 tarihinde oynanacak.

Sonraki haber:
Kasımpaşa'dan bir Diagne açıklaması daha
Sonraki haber:
Şenol Güneş açıkladı! Quaresma, Tolgay Arslan, Domagoj Vida...
Sonraki haber:
Galatasaray'ın gündeminde olan Konstantin "Kostas" Mitroglou kimdir?
Sonraki haber:
Diagne'den sonra Kostas Mitroglou da geliyor! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri 30 Ocak
Sonraki haber:
Sandro Wagner, Tianjin Teda'ya gitti
Kapat