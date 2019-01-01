Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ve Yarı Final eşleşmeleri belli oldu
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TFF Official Website
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ve Yarı Final kuraları çekildi.
Galatasaray, Hatayspor ile eşleşirken; Trabzonspor da Ümraniyespor ile eşleşti.
Kupada çeyrek final ve yarı final karşılaşmalarında bir üst tura çıkacak ekipler çift maçlı eleme usulüne göre belirlenecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final eşleşmeleri
|Trabzonspor
|-
|Ümraniyespor
|Akhisarspor
|-
|Kasımpaşa
|Galatasaray
|-
|Hatayspor
|Yeni Malatyaspor
|-
|Göztepe
Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final eşleşmeleri
|Trabzonspor/Ümraniyespor
|-
|Akhisarspor/Kasımpaşa
|Galatasaray/Hatayspor
|-
|Yeni Malatyaspor/Göztepe
Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?
TFF'nin açıkladığı fikstüre göre; çeyrek finalin ilk ayağı 5-6-7 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Yarı finale yükselecek rövanş karşılaşmalarına ise 26-27-28 Şubat tarihleri sahne olacak.
Yarı final maçları ne zaman oynanacak?
Yarı final ilk karşılaşmaları 2, 3 veya 4 Nisan'da, rövanş maçları ise 23, 24 veya 25 Nisan 2019'da oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman?
Kupada final maçı 16 Mayıs 2019 tarihinde oynanacak.