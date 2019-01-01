Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ve Yarı Final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ve Yarı Final kuraları çekildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ve Yarı Final kuraları çekildi.

Galatasaray, Hatayspor ile eşleşirken; Trabzonspor da Ümraniyespor ile eşleşti.

Kupada çeyrek final ve yarı final karşılaşmalarında bir üst tura çıkacak ekipler çift maçlı eleme usulüne göre belirlenecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final eşleşmeleri

Trabzonspor - Ümraniyespor Akhisarspor - Kasımpaşa Galatasaray - Hatayspor Yeni Malatyaspor - Göztepe

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final eşleşmeleri

Trabzonspor/Ümraniyespor - Akhisarspor/Kasımpaşa Galatasaray/Hatayspor - Yeni Malatyaspor/Göztepe

Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

TFF'nin açıkladığı fikstüre göre; çeyrek finalin ilk ayağı 5-6-7 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Yarı finale yükselecek rövanş karşılaşmalarına ise 26-27-28 Şubat tarihleri sahne olacak.

Yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Yarı final ilk karşılaşmaları 2, 3 veya 4 Nisan'da, rövanş maçları ise 23, 24 veya 25 Nisan 2019'da oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman?

Kupada final maçı 16 Mayıs 2019 tarihinde oynanacak.