Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maç programı ve televizyon yayını

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Son 16 Turu maçlarıyla devam ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçları 22, 23 ve 24 Ocak'ta oynanacak.
Galatasaray, 22 Ocak Salı günü Boluspor ile geçen hafta kar yağışı nedeniyle ertelenen maçı oynayacak. Bu maçın rövanşı 29 Ocak'ta oynanacak.
Diğer yedi eşleşmenşin rövanş maçları ise bu hafta içinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maç programı ve yayın akışı ise şöyle:
Akhisarspor - Kayserispor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
|22 Ocak 2019 | Saat: 18:00
|Akhisarspor
|-
|Kayserispor
|A Spor
Boluspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
|22 Ocak 2019 | Saat: 19:45
|Boluspor
|-
|Galatasaray
|ATV
Bodrumspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
|23 Ocak 2019 | Saat: 14:00
|Bodrumspor
|-
|Yeni Malatyaspor
|A Spor
Göztepe - Antalyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
|23 Ocak 2019 | Saat: 18:00
|Göztepe
|-
|Antalyaspor
|A Spor
Balıkesirspor Baltok - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
|23 Ocak 2019 | Saat: 20:30
|Balıkesirspor Baltok
|-
|Trabzonspor
|a 2
Hatayspor - Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
|24 Ocak 2019 | Saat: 13:00
|Hatayspor
|-
|Medipol Başakşehir
|A Spor
Kasımpaşa - Alanyaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
|24 Ocak 2019 | Saat: 18:00
|Kasımpaşa
|-
|Alanyaspor
|A Spor
Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
|24 Ocak 2019 | Saat: 20:30
|Fenerbahçe
|-
|Ümraniyespor
|a 2