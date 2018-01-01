Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, hangi kanalda?

Türkiye Kupası'nda son 16 turunda eşleşmeler belli oluyor. Kura çekimi saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun eşleşmeleri, 21 Aralık Cuma günü yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre kupada son 16 turunun kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek kura çekimi A Spor 'dan naklen yayınlanacak.

Kupada 5. turu geçen 16 takımın katılacağı ve çift maç eleme sisteminin uygulanacağı Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda, ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019'da, rövanş mücadeleleri ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019'da oynanacak.