Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turun kura çekimi, bugün (20 Aralık Cuma) gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi saat 12.00'de başlayacak ve ASpor'dan naklen yayınlanacak.
Çift maç eleme usulüne göre oynanan son 16 turunda seri başı takımlarla seri başı olmayan takımlar eşleşecekler.
Son 16'ya hangi takımlar kaldı?
Seri başı takımlar: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Alanyaspor
Seri başı olmayan takımlar: Kayserispor, Rizespor, Sivasspor, Kasımpaşa, Göztepe, Denizlispor, Erzurumspor, Kırklarelispor
Son 16 turundaki ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş karşılaşmaları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak.