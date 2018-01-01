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Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray - Keçiörengücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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AA
Sarı kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselebilmek için Keçiörengücü karşısına çıkıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü karşı karşıya gelecek.

18 Aralık Salı akşamı 20:30'da başlayacak müsabaka A2'den naklen yayınlanacak.

İki ekip arasında Ankara'da oynanan ilk maç Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti. Sarı kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda büyük bir sürpriz yaşamazsa adını son 16'ya yazdıracak.

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Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ile Emre Akbaba karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımın, karşılaşmaya genç oyunculardan kurulu bir kadroyla çıkması bekleniyor.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: İsmail, Linnes, Ahmet, Maicon, Ömer, Donk, Celil, Yunus, Recep, Atalay, Muğdat

Keçiörengücü: Yaşar, Ziya, Osman, Erdi, Yücel, Abdurrahman, Burak, Uğurcan, Hakkı, Batuhan, Alperen

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