Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarının programı açıklandı

Türkiye'nin iki numaralı turnuvasında yarı finalistleri belirleyecek maçlar 26, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final rövanş maçları 26, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

26 Şubat Salı:

20.00 Ümraniyespor-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

27 Şubat Çarşamba:

14.00 Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk)

20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor (Bornova)

28 Şubat Perşembe:

20.00 Kasımpaşa-Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)