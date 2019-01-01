Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu karşılaşmalarının programı açıklandı. Kupa'da ilk maçlar 3, 4 ve 5 Aralık'ta oynanacak.

Ziraat Kupası'nda 5. Eleme Turu programı açıklandı. , Beşiktaş, Galatasay ve 'un da bulunduğu kupada program şöyle;

3 Aralık

13.00 | Karagümrük -

14:30 | BtcTurk - Keçiörengücü

16:30 | Aytemiz -

18:30 | Esenler Erokspor - Sİvasspor

20:45 | Fenerbahçe - İstanbulspor

4 Aralık

13:00 | Hekimoğlu Trabzon - Medipol

13:45 | Eyüpspor -

14:30 | - Vanspor

16:30 | -

18:30 | - Trabzonspor

20:45 | - Tuzlaspor

5 Aralık

13:00 | Kırklarelispor - Gaziantep FK

14:30 | - Manisa FK

16:30 | -

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18:30 | Çaykur Rizespor - Samsunspor

20:45 | Beşiktaş | 24 Erzincanspor

Kupada rövanş maçları 17, 18 ve 19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.

