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Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları ne zaman?

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu karşılaşmalarının programı açıklandı. Kupa'da ilk maçlar 3, 4 ve 5 Aralık'ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu programı açıklandı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasay ve Trabzonspor'un da bulunduğu kupada program şöyle;

3 Aralık 

13.00 | Karagümrük - Göztepe

Editörün Seçtikleri

14:30 | BtcTurk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü

16:30 | Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor

18:30 | Esenler Erokspor - Sİvasspor

20:45 | Fenerbahçe - İstanbulspor

4 Aralık

13:00 | Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir

13:45 | Eyüpspor - Antalyaspor

14:30 | Kasımpaşa - Vanspor

16:30 | BB Erzurumspor - Bursaspor

18:30 | Altay - Trabzonspor

20:45 | Galatasaray - Tuzlaspor

5 Aralık

13:00 | Kırklarelispor - Gaziantep FK

14:30 | Kayserispor - Manisa FK

16:30 | Altınordu - Denizlispor

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18:30 | Çaykur Rizespor - Samsunspor

20:45 | Beşiktaş | 24 Erzincanspor

Kupada rövanş maçları 17, 18 ve 19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.

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