Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu programı açıklandı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasay ve Trabzonspor'un da bulunduğu kupada program şöyle;
3 Aralık
13.00 | Karagümrük - Göztepe
14:30 | BtcTurk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü
16:30 | Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor
18:30 | Esenler Erokspor - Sİvasspor
20:45 | Fenerbahçe - İstanbulspor
4 Aralık
13:00 | Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir
13:45 | Eyüpspor - Antalyaspor
14:30 | Kasımpaşa - Vanspor
16:30 | BB Erzurumspor - Bursaspor
18:30 | Altay - Trabzonspor
20:45 | Galatasaray - Tuzlaspor
5 Aralık
13:00 | Kırklarelispor - Gaziantep FK
14:30 | Kayserispor - Manisa FK
16:30 | Altınordu - Denizlispor
18:30 | Çaykur Rizespor - Samsunspor
20:45 | Beşiktaş | 24 Erzincanspor
Kupada rövanş maçları 17, 18 ve 19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.