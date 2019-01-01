Ziraat Türkiye Kupası 4. tur toplu sonuçlar
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AA
Günün en flaş sonucu Gençlerbirliği - Esenler Erokspor maçında alındı.
3. Lig ekibi Esenler Erokspor deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-0 yenerek 5. tura yükseldi.
Öte yandan Fenerbahçe, Göztepe ve Kasımpaşa 4. tura katılıp tur atlayan Süper Lig takımları oldular.
Kupada alınan toplu sonuçlar şu şekilde:
Van Spor 1-0 Sancaktepe
Kastamonuspor 1-1 24 Erzincanspor
Gümüşhane 0-3 Samsunspor
Keçiörengücü 3-1 Siirt İÖİ
Payasspor 2-3 Manisa FK
Kemerspor 2-3 Kasımpaşa
İstanbulspor 5-2 Tepecikspor
Fatih Karagümrük 4-1 Bandırmaspor
Karacabey Bld. 1-3 Tuzlaspor
BB Erzurum 3-1 Bodrumspor
Gençlerbirliği 0-2 Esenler Erokspor
Göztepe 3-0 Sivas Belediye
Tarsus İdman Yurdu 1-3 Fenerbahçe