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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur toplu sonuçlar

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AA
Ziraat Türkiye Kupası 4. turu bugün oynanan 13 maçla devam etti.

Günün en flaş sonucu Gençlerbirliği - Esenler Erokspor maçında alındı.

3. Lig ekibi Esenler Erokspor deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-0 yenerek 5. tura yükseldi.

Öte yandan Fenerbahçe, Göztepe ve Kasımpaşa 4. tura katılıp tur atlayan Süper Lig takımları oldular.

Editörün Seçtikleri

Kupada alınan toplu sonuçlar şu şekilde:

Van Spor 1-0 Sancaktepe

Kastamonuspor 1-1 24 Erzincanspor 

Gümüşhane 0-3 Samsunspor 

Keçiörengücü 3-1 Siirt İÖİ

Payasspor 2-3 Manisa FK

Kemerspor 2-3 Kasımpaşa

İstanbulspor 5-2 Tepecikspor

Fatih Karagümrük 4-1 Bandırmaspor

Karacabey Bld. 1-3 Tuzlaspor

BB Erzurum 3-1 Bodrumspor

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Gençlerbirliği 0-2 Esenler Erokspor

Göztepe 3-0 Sivas Belediye

Tarsus İdman Yurdu 1-3 Fenerbahçe

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