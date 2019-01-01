Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maç sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda tek maç eleme sistemiyle oynanan günün maç sonuçları...

Ziraat Kupası 3. tur mücadelelerinde günün sonuçları...

24 Eylül Salı:

1-0 Yeni Çorumspor

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Kasımpaşa deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Yeni Çorumspor ile karşılaştı.

Dr. Turhan Kılıçoğlu Stadyumu'nda zorlu mücadeleyi Kasımpaşa 60. dakikada Özgür Çek'in penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

Süper Lig ekibi bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4. tura yazdırdı.

Mardin BŞ. Başakspor 0-2

Türkiye Kupası 3. turunda Mardin Başakspor ile Altay karşılaştı.

Mücadeleyi kazanan ve tur atlayan taraf Eren Erdoğan ve Leandrinho'nun golleriyle Altay oldu.

Payasspor 1-1

Türkiye Kupası 3. turunda karşılaşan iki ekibin mücadelesinde 90 dakika eşitlikle sonuçlandı ve maç penaltılara gitti.

Penaltılar sonucunda 4. tura adını yazdıran taraf Payasspor oldu.

Somaspor 1-2 Keçiörengücü

Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Somaspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

90 dakika sonunda gülen taraf Keçiörengücü oldu ve adını 4. tura yazdırdı.

Keçiörengücü'nün gollerini Abdulkadir Kuzey kaydetti.

Karacabey Belediyespor 2-0 Ümraniyespor

Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Karacabey Belediyespor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

Karacabey Belediyespor, Selçuk Kaban ve Berk Taşkın'ın golleriyle adını 4. tura yazdırdı.

Esenler Erokspor 1-0 Uşak Spor A.Ş.

Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Esenler Erokspor ile Uşak Spor karşı karşıya geldi.

Esenler Erokspor, Eray Pazar'ın golüyle adını 4. tura yazdırdı.

Edirnespor 3-4

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında BB Erzurumspor deplasmanda Edirnespor ile karşılaştı.

Normal süresi 1-1 sona eren mücadele uzatmalara gitti. Uzatmalarda adeta gol düellosu gibi geçen karşılaşmada tur atlayan taraf BB Erzurumspor oldu.

Muğlaspor 1-3

Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Muğlaspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi.

Bursaspor mücadeleyi Yevhen Seleznyov, Igor ve Selçuk Şahin'in golleriyle 3-1 kazandı.

Haberin devamı aşağıda

1877 Alemdağspor 0-3 Sancaktepe Bld.

Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde 1877 Alemdağspor ile Sancaktepe Bld karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi kazanan ve tur atlayan taraf Halil İbrahim Tuna, Berke Yılmaz ve Can Erdem'in golleriyle Sancaktepe oldu.