Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maç sonuçları (26 Eylül)

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda tek maç eleme sistemiyle oynanan günün maç sonuçları...

Kırıkkale Büyük Anadoluspor 0-4

Marius Sumudica'nın ekibi, rakibini 43'te Raman Chibsah, 49'da Kenan Özer, 62'de Mehmet Erdem Uğurlu ve 64'te Jefferson'un golleriyle 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Akhisarspor (2) 0-0 (4) Bayburt Özel İdare Spor

90 dakikası 0-0 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca penaltılara gidildi. Penaltılarda geçtiğimiz sezonun finalisti Akhisarspor'u 4-2 ile geçen Baybur İÖİ turu geçen taraf oldu.

2-0 Osmaniyespor

Ev sahibi, 14. dakikada Rahmetullah Berişbek ile 1-0 öne geçti. Gençlerbirliği, 55'te Hamit Bayraktar'ın kendi kalesine gönderdiği topla skoru belirledi ve 2-0 galip geldi.

0-1 Siirt İl Özel İdare

Karşılaşmadaki tek gol, 86. dakikada Mehmet Şirin Soydan'dan geldi ve Siirt İl Özel İdare karşılaşmanın galibi oldu.

Sakaryaspor (3) 1-1 (4) 1074 Çankırıspor

Penaltıların kazananı belirlediği mücadelede tam 4 kez kırmızı kart çıktı. 1074 Çankırıspor, 54. dakikada Anıl Sarıoğlu ile öne geçti. Hakem Yusuf Ziya Gündüz'ün yönettiği maçın 80. dakikasında Sakaryasporlu Ümit Yasin Arslan, ilk kırmızı kartı gören isim oldu.

10 kişi kalan ev sahibi, 85'te Berk İsmail Ünsal ile durumu 1-1'e getirdi. Bu golün hemen ardından 86. dakikada Umut Sözen kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Sakaryaspor, mücadeleye 9 kişi devam etti. Normal süresi 1-1 sonuçlanan karşılaşmada uzatmalara gidildi. 105. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Umut Şahin, 1074 Çankırıspor'u 10 kişi bıraktı. 113. dakikada 9 kişi kalan 1074 Çankırıspor'da ikinci sarıdan kırmızı kart gören isim Abdurrahman Veli Akça oldu.

Uzatma dakikalarında da 1-1'lik skor değişmedi. 9'ar kişi kalan takımlar penaltı atışlarına geçti. 1074 Çankırıspor, rakibine 4-3'lük üstünlük kurarak üst tura yükseldi.