Ziraat Türkiye Kupası 2019-20 | Fikstür, takımlar & bilmeniz gereken her şey
1962-1963 sezonunda başlayan ve ilk şampiyonu Galatasaray olan Türkiye Kupası'nın adı 1980-1981 sezonunda Federasyon Kupası olarak değiştirildi. Ancak 1992-1993 sezonundan itibaren tekrar Türkiye Kupası adı verilirken, 2005-06 ile 2008-09 sezonları arasında Fortis Bankası'nın sponsor olması ile Fortis Türkiye Kupası, 2009-10 sezonu ile birlikte Ziraat Bankası'nın sponsor olması ile Ziraat Türkiye Kupası adını aldı.
2019-2020 sezonu Türkiye Kupası 27, 28 ve 29 Ağustos'ta oynanan 1. eleme turu karşılaşmaları ile başladı. Bu hafta ise 4. eleme turu karşılaşmaları oynanacak.
- Türkiye Kupası finali ne zaman ve nerede oynanacak?
- Türkiye Kupası 2019-2020 sezonu formatı: Grup maçı olacak mı?
- Türkiye Kupası maçlarında VAR olacak mı?
- Türkiye Kupası 4. Tur: 2019-2020 sezonu
- Türkiye Kupası 3. Tur: 2019-2020 sezonu
- Türkiye Kupası 2. Tur: 2019-2020 sezonu
- Türkiye Kupası 1. Tur: 2019-2020 sezonu
- Türkiye Kupası şampiyonluk sayıları
- Türkiye Kupası şampiyonları listesi
- Türkiye Kupası'nı kazanan takım Avrupa Ligi'ne direkt mi katılıyor?
- Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?
Kupa, 5. eleme turu itibarıyla çift maç eleme usulü üzerinden oynanacak. Kupa şampiyonu 21 Mayıs 2020'de oynanacak olan final müsabakası ile belli olacak.
TFF tarafından henüz kupa finalinin nerede oynanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
Türkiye Kupası 2019-2020 sezonu formatı
160 takımın katıldığı Türkiye Kupası'nda bu sezon 4. Eleme Turu'na kadar tek maçlı eleme usulüne göre tur atlayanlar belli olacak.
5. turdan itibaren ise çift maçlı eleme usulüne göre turu geçen takımlar belirlenecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon grup olmayacak.
Türkiye Kupası maçlarında VAR olacak mı?
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu, Çeyrek Final, Yarı Final ve Final müsabakalarında, Video Yardımcı Hakem olacak. Önceki turlarda ise VAR olmayacak.
Türkiye Kupası 4. Tur: 2019-2020 sezonu
|Tarih
|Maç
|Maç Notu
|29/10/19
|1074 Çankırıspor 1 - 3 Çaykur Rizespor*
|-
|29/10/19
|Altınordu* 3 - 1 Amed Sportif
|-
|29/10/19
|Hekimoğlu Trabzon* 3 - 0 Menemenspor
|-
|29/10/19
|Niğde Anadolu FK 0 - 0 Antalyaspor*
|Penaltılarla
|29/10/19
|Eyüpspor* 1 - 0 Konyaspor
|Uzatmalarda
|29/10/19
|Altay* 1 - 0 Görelespor
|-
|29/10/19
|Adanaspor* 3 - 0 Diyarbekirspor
|-
|29/10/19
|Alanyaspor* 3 - 0 İnegölspor
|-
|30/10/19
|Van Spor - Sancaktepe FK
|30/10/19
|Gümüşhanespor - Samsunspor
|30/10/19
|Kastamonuspor - 24 Erzincanspor
|30/10/19
|Keçiörengücü - Siirt İl Özel İdare
|30/10/19
|Payasspor - Manisa FK
|30/10/19
|Kemerspor 2003 - Kasımpaşa
|30/10/19
|Fatih Karagümrük - Bandırmaspor
|30/10/19
|Karacabey Belediyespor - Tuzlaspor
|30/10/19
|İstanbulspor - Büyükçekmece Tepecikspor
|30/10/19
|BB Erzurumspor - Bodrumspor
|30/10/19
|Gençlerbirliği - Esenler Erokspor
|30/10/19
|Göztepe - Sivas Belediyespor
|30/10/19
|Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe
|31/10/19
|Bayburt Özel İdare Spor - Bursaspor
|31/10/19
|Başkent Akademi FK - Sivasspor
|31/10/19
|Kırklarelispor - MKE Ankaragücü
|31/10/19
|Kayserispor - Bayrampaşa
|31/10/19
|Gaziantep FK - Turgutluspor
|31/10/19
|Denizlispor - İçel İdmanyurdu Spor
Türkiye Kupası 3. Tur: 2019-2020 sezonu
|Tarih
|Maç
|Maç Notu
|24/09/19
|Yeni Çorumspor 0 - 1 Kasımpaşa*
|-
|24/09/19
|Payasspor* 1 - 1 Boluspor
|Penaltılarla
|24/09/19
|Mardin BŞ. Başakspor 0 - 2 Altay*
|Uzatmalarda
|24/09/19
|Karacabey Belediyespor* 2 - 0 Ümraniyespor
|-
|24/09/19
|1877 Alemdağspor 0 - 3 Sancaktepe FK*
|-
|24/09/19
|Somaspor 1 - 2 Keçiörengücü*
|-
|24/09/19
|Edirnespor 3 - 4 BB Erzurumspor*
|Uzatmalarda
|24/09/19
|Esenler Erokspor* 1 - 0 Uşak Spor
|-
|24/09/19
|Muğlaspor 1 - 3 Bursaspor*
|-
|24/09/19
|Altınordu* 0 - 0 1922 Konyaspor
|Penaltılarla
|24/09/19
|Şanlıurfaspor 0 - 1 24 Erzincanspor*
|Uzatmalarda
|24/09/19
|Balıkesirspor 0 - 1 Van Spor*
|-
|24/09/19
|Adanaspor* 3 - 1 Fethiyespor
|Uzatmalarda
|24/09/19
|Osmanlıspor FK 1 - 1 İçel İdmanyurdu Spor*
|Penaltılarla
|24/09/19
|Amed Sportif* 4 - 1 Ağrı 1970 Spor
|-
|24/09/19
|Kocaelispor 0 - 1 Sivas Belediyespor*
|-
|25/09/19
|Hacettepe Spor 0 - 4 Denizlispor*
|-
|25/09/19
|Görelespor* 4 - 1 Giresunspor
|-
|25/09/19
|Erzin Spor 1 - 4 İnegölspor*
|-
|25/09/19
|Fatsa Belediyespor 0 - 4 Samsunspor*
|-
|25/09/19
|Hekimoğlu Trabzon* 2 - 0 Adana Demirspor
|Uzatmalarda
|25/09/19
|Elazığspor 0 - 1 Büyükçekmece Tepecikspor*
|-
|25/09/19
|Zonguldak Kömürspor 2 - 2 Niğde Anadolu FK*
|Penaltılarla
|25/09/19
|Ankara Demirspor 1 - 2 Başkent Akademi FK*
|Uzatmalarda
|25/09/19
|Kemerspor 2003* 2 - 2 Sarıyer
|Penaltılarla
|25/09/19
|Ergene Velimeşe 1 - 4 Eyüpspor*
|-
|25/09/19
|Bandırmaspor* 2 - 1 Etimesgut Belediyespor
|Uzatmalarda
|25/09/19
|Bodrumspor* 3 - 0 Erbaaspor
|-
|25/09/19
|Kırklarelispor* 1 - 0 1954 Kelkit Bld.Spor
|-
|25/09/19
|Pendikspor 0 - 3 Turgutluspor*
|-
|25/09/19
|Silivrispor 1 - 2 Kastamonuspor*
|-
|25/09/19
|Manisa FK* 2 - 1 Elazığ Belediyespor
|-
|25/09/19
|Menemenspor* 2 - 1 Kırşehir Belediyespor
|-
|25/09/19
|Tuzlaspor* 2 - 1 Nazilli Belediyespor
|-
|25/09/19
|İstanbulspor* 3 - 2 Pazarspor
|Uzatmalarda
|25/09/19
|Kahramanmaraşspor 1 - 4 Fatih Karagümrük*
|-
|25/09/19
|Diyarbekirspor* 2 - 1 Eskişehirspor
|-
|25/09/19
|Afjet Afyonspor 0 - 1 Bayrampaşa*
|-
|25/09/19
|Tarsus İdman Yurdu* 4 - 0 Darıca Gençlerbirliği
|-
|25/09/19
|Kardemir Karabükspor 1 - 1 Gümüşhanespor*
|Penaltılarla
|25/09/19
|Göztepe* 3 - 0 Yozgatspor 1959 FK
|-
|26/09/19
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor 0 - 4 Gaziantep FK*
|-
|26/09/19
|Hatayspor 0 - 1 Siirt İl Özel İdare*
|-
|26/09/19
|Gençlerbirliği* 2 - 0 Osmaniyespor FK
|-
|26/09/19
|Akhisarspor 0 - 0 Bayburt Özel İdare Spor*
|Penaltılarla
|26/09/19
|Sakaryaspor 1 - 1 1074 Çankırıspor*
|Penaltılarla
Türkiye Kupası 2. Tur: 2019-2020 sezonu
|Tarih
|Maç
|Maç Notu
|10/09/19
|Kars 36 Spor 0 - 0 Pazarspor*
|Penaltılarla
|10/09/19
|Yeni Orduspor 0 - 2 Fatsa Belediyespor*
|-
|10/09/19
|Kemerspor 2003* 2 - 0 Karaman Belediyespor
|-
|10/09/19
|1877 Alemdağspor* 2 - 0 Çatalcaspor
|-
|10/09/19
|Kocaelispor* 3 - 1 Gölcükspor
|-
|10/09/19
|İçel İdmanyurdu Spor* 1 - 0 Serik Belediyespor
|-
|11/09/19
|Ağrı 1970 Spor* 3 - 3 Artvin Hopaspor
|Penaltılarla
|11/09/19
|Batman Petrolspor 1 - 3 Mardin BŞ. Başakspor*
|-
|11/09/19
|Cizrespor 1 - 1 Diyarbekirspor*
|Penaltılarla
|11/09/19
|1954 Kelkit Bld.Spor* 1 - 0 Ofspor
|-
|11/09/19
|Görelespor* 3 - 0 Yomraspor
|-
|11/09/19
|Karaköprü Belediyespor 1 - 2 Siirt İl Özel İdare*
|-
|11/09/19
|Yeşilyurt Belediyespor 0 - 5 Elazığ Belediyespor*
|-
|11/09/19
|Çankaya FK 1 - 4 Kırıkkale Büyük Anadoluspor*
|-
|11/09/19
|Kozan Spor FK 0 - 3 Payasspor*
|-
|11/09/19
|1074 Çankırıspor* 5 - 2 Kastamonu Özel İd.K.Hz
|-
|11/09/19
|Altındağ Belediyespor 1 - 2 Yozgatspor 1959 FK*
|-
|11/09/19
|Erzin Spor* 3 - 1 Kilis Belediyespor
|-
|11/09/19
|Nevşehir Belediyespor 0 - 1 Osmaniyespor FK*
|-
|11/09/19
|Tokatspor 0 - 2 Erbaaspor*
|-
|11/09/19
|Büyükçekmece Tepecikspor* 1 - 0 Halide Edip Adıvar
|-
|11/09/19
|Silivrispor* 2 - 0 Bursa Yıldırımspor
|Uzatmalarda
|11/09/19
|Şile Yıldızspor 1 - 2 Karacabey Belediyespor*
|Uzatmalarda
|11/09/19
|Düzcespor 0 - 2 Darıca Gençlerbirliği*
|-
|11/09/19
|Manisaspor 1 - 2 Turgutluspor*
|-
|11/09/19
|Tavşanlı Linyitspor 0 - 1 Somaspor*
|-
|11/09/19
|Bayrampaşa* 4 - 1 Bigaspor
|-
|11/09/19
|Maltepespor 1 - 3 Esenler Erokspor*
|-
|11/09/19
|Buca FK 2 - 2 Nazilli Belediyespor*
|Penaltılarla
|11/09/19
|Fethiyespor 3 - 2 Kızılcabölükspor
|-
|12/09/19
|24 Erzincanspor 3 - 1 Muş Menderesspor
|-
|12/09/19
|Sultanbeyli Bld. 0 - 1 Edirnespor
|-
|12/09/19
|Karşıyaka 0 - 0 Muğlaspor*
|Penaltılarla
Türkiye Kupası 1. Tur: 2019-2020 sezonu
|Tarih
|Maç
|Maç Notu
|28/08/19
|Yozgatspor 1959 FK* 0 - 0 68 Aksaray Belediyespor
|Penaltılarla
|28/08/19
|Ağrı 1970 Spor* 5 - 0 Iğdır Es Spor
|-
|28/08/19
|Yeşilyurt Belediyespor* 5 - 0 12 Bingölspor
|-
|28/08/19
|1954 Kelkit Bld.Spor* 0 - 0 Çarşambaspor
|Penaltılarla
|28/08/19
|Kastamonu Özel İd.K.Hz* 1 - 1 Bartınspor
|Penaltılarla
|28/08/19
|İçel İdmanyurdu Spor* 1 - 0 Kepez Belediyespor
|-
|28/08/19
|Maltepespor* 1 - 0 Hendek Spor
|-
|28/08/19
|1877 Alemdağspor* 3 - 1 Modafen
|-
|28/08/19
|Somaspor* 1 - 1 Akşehir Spor
|Penaltılarla
|28/08/19
|Belediye Derincespor 2 - 3 Edirnespor*
|Uzatmalarda
|29/08/19
|Muş Menderesspor* 2 - 1 Bitlis Özgüzeldere
|-
|29/08/19
|Yüksekova Belediyespor 0 - 2 Siirt İl Özel İdare*
|-
|29/08/19
|1074 Çankırıspor* 2 - 0 Boyabat 1868 Spor
|-
|29/08/19
|Görelespor* 1 - 0 Merzifonspor
|-
|29/08/19
|Mardin BŞ. Başakspor* 2 - 1 Kahta 02 Spor
|-
|29/08/19
|Kars 36 Spor* 1 - 0 Hoçvanspor
|-
|29/08/19
|Kilis Belediyespor* 1 - 0 Dersimspor
|Uzatmalarda
|29/08/19
|Çubukspor F.A.Ş. 1 - 3 Kırıkkale Büyük Anadoluspor*
|-
|29/08/19
|Karaman Belediyespor* 1 - 0 Bucak Bld.Oğuzhan
|-
|29/08/19
|Tavşanlı Linyitspor* 1 - 0 Isparta 32 Spor
|-
|29/08/19
|Yalova Kadıköyspor 0 - 0 Bigaspor*
|Penaltılarla
|29/08/19
|Bursa Yıldırımspor* 1 - 0 Bozüyük Vitraspor
|-
Türkiye Kupası şampiyonluk sayıları
|Takım
|Şampiyonluk sayısı
|Galatasaray
|18
|Beşiktaş
|9
|Trabzonspor
|8
|Fenerbahçe
|6
|Altay
|2
|Ankaragücü
|2
|Gençlerbirliği
|2
|Göztepe
|2
|Kocaeli
|2
|Kayserispor
|1
|Bursaspor
|1
|Eskişehirspor
|1
|Sakaryaspor
|1
|Konyaspor
|1
|Akhisarspor
|1
Türkiye Kupası şampiyonları listesi
|Sezon
|Şampiyon
|2018 - 19
|Galatasaray
|2017 - 18
|Akhisarspor
|2016 - 17
|Konyaspor
|2015 - 16
|Galatasaray
|2014 - 15
|Galatasaray
|2013 - 14
|Galatasaray
|2012 - 13
|Fenerbahçe
|2011 -12
|Fenerbahçe
|2010 - 11
|Beşiktaş
|2009 - 10
|Trabzonspor
|2008 - 09
|Beşiktaş
|2007 - 08
|Kayserispor
|2006 - 07
|Beşiktaş
|2005 - 06
|Beşiktaş
|2004 - 05
|Galatasaray
|2003 - 04
|Trabzonspor
|2002 - 03
|Trabzonspor
|2001 - 02
|Kocaelispor
|2000 - 01
|Gençlerbirliği
|1999 - 00
|Galatasaray
|1998 - 99
|Galatasaray
|1997 - 98
|Beşiktaş
|1996 - 97
|Kocaelispor
|1995- 96
|Galatasaray
|1994 - 95
|Trabzonspor
|1993 - 94
|Beşiktaş
|1992 - 93
|Galatasaray
|1991 - 92
|Trabzonspor
|1990 - 91
|Galatasaray
|1989 - 90
|Beşiktaş
|1988 - 89
|Beşiktaş
|1987 - 88
|Sakaryaspor
|1986 - 87
|Gençlerbirliği
|1985 - 86
|Bursaspor
|1984 - 85
|Galatasaray
|1983 - 84
|Trabzonspor
|1982 - 83
|Fenerbahçe
|1981 -82
|Galatasaray
|1980 - 81
|Ankaragücü
|1979 - 80
|Altay
|1978 - 79
|Fenerbahçe
|1977 - 78
|Trabzonspor
|1976 - 77
|Trabzonspor
|1975 - 76
|Galatasaray
|1974 - 75
|Beşiktaş
|1973 - 74
|Fenerbahçe
|1972 - 73
|Galatasaray
|1971 - 72
|Ankaragücü
|1970 - 71
|Eskişehirspor
|1969 -70
|Göztepe
|1968 - 69
|Göztepe
|1967 - 68
|Fenerbahçe
|1966 -67
|Altay
|1965 -66
|Galatasaray
|1964 - 65
|Galatasaray
|1963 - 64
|Galatasaray
|1962 - 63
|Galatasaray
Türkiye Kupası'nı kazanan takım Avrupa Ligi'ne direkt mi katılıyor?
Türkiye Kupası'nı kazanan takım, eğer ligde ilk ikiye girememişse, yani Şampiyonlar Ligi oynamaya hak kazanmamışsa, bir sonraki sezon Avrupa Ligi'ne direkt katılıyor.
Aynı takım hem ligi hem kupayı kazanırsa, ligi üçüncü bitiren takım, Avrupa Ligi'ne herhangi bir ön eleme maçı oynamadan direkt katılma hakkı kazanacak. Ayrıca lig dördüncüsüyle birlikte beşinci olan takımın da Avrupa Ligi'ne ön eleme oynayarak katılma hakkı olacak.
Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?
2019-2020 sezonunda Türkiye Kupası maçları A Spor'dan naklen yayınlanacak.