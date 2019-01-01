Ziraat Türkiye Kupası 2019-20 | Fikstür, takımlar & bilmeniz gereken her şey

Goal, 160 takımla başlayan Ziraat Türkiye Kupası serüvenine dair bilmeniz gereken her şeyi derledi.

1962-1963 sezonunda başlayan ve ilk şampiyonu olan Kupası'nın adı 1980-1981 sezonunda Federasyon Kupası olarak değiştirildi. Ancak 1992-1993 sezonundan itibaren tekrar Türkiye Kupası adı verilirken, 2005-06 ile 2008-09 sezonları arasında Fortis Bankası'nın sponsor olması ile Fortis Türkiye Kupası, 2009-10 sezonu ile birlikte Ziraat Bankası'nın sponsor olması ile Ziraat Türkiye Kupası adını aldı.

2019-2020 sezonu Türkiye Kupası 27, 28 ve 29 Ağustos'ta oynanan 1. eleme turu karşılaşmaları ile başladı. Bu hafta ise 4. eleme turu karşılaşmaları oynanacak.

Kupa, 5. eleme turu itibarıyla çift maç eleme usulü üzerinden oynanacak. Kupa şampiyonu 21 Mayıs 2020'de oynanacak olan final müsabakası ile belli olacak.

TFF tarafından henüz kupa finalinin nerede oynanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

160 takımın katıldığı Türkiye Kupası'nda bu sezon 4. Eleme Turu'na kadar tek maçlı eleme usulüne göre tur atlayanlar belli olacak.

5. turdan itibaren ise çift maçlı eleme usulüne göre turu geçen takımlar belirlenecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon grup olmayacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu, Çeyrek Final, Yarı Final ve Final müsabakalarında, Video Yardımcı Hakem olacak. Önceki turlarda ise VAR olmayacak.

Tarih Maç Maç Notu 29/10/19 1074 Çankırıspor 1 - 3 Çaykur Rizespor* - 29/10/19 * 3 - 1 Amed Sportif - 29/10/19 Hekimoğlu Trabzon* 3 - 0 Menemenspor - 29/10/19 Niğde Anadolu FK 0 - 0 * Penaltılarla 29/10/19 Eyüpspor* 1 - 0 Uzatmalarda 29/10/19 * 1 - 0 Görelespor - 29/10/19 * 3 - 0 Diyarbekirspor - 29/10/19 * 3 - 0 İnegölspor - 30/10/19 Van Spor - Sancaktepe FK 30/10/19 Gümüşhanespor - Samsunspor 30/10/19 Kastamonuspor - 24 Erzincanspor 30/10/19 Keçiörengücü - Siirt İl Özel İdare 30/10/19 Payasspor - Manisa FK 30/10/19 Kemerspor 2003 - 30/10/19 Fatih Karagümrük - Bandırmaspor 30/10/19 Karacabey Belediyespor - Tuzlaspor 30/10/19 İstanbulspor - Büyükçekmece Tepecikspor 30/10/19 - Bodrumspor 30/10/19 - Esenler Erokspor 30/10/19 - Sivas Belediyespor 30/10/19 Tarsus İdman Yurdu - 31/10/19 Bayburt Özel İdare Spor - 31/10/19 Başkent Akademi FK - 31/10/19 Kırklarelispor - MKE Ankaragücü 31/10/19 - Bayrampaşa 31/10/19 Gaziantep FK - Turgutluspor 31/10/19 - İçel İdmanyurdu Spor

Tarih Maç Maç Notu 24/09/19 Yeni Çorumspor 0 - 1 Kasımpaşa* - 24/09/19 Payasspor* 1 - 1 Penaltılarla 24/09/19 Mardin BŞ. Başakspor 0 - 2 Altay* Uzatmalarda 24/09/19 Karacabey Belediyespor* 2 - 0 Ümraniyespor - 24/09/19 1877 Alemdağspor 0 - 3 Sancaktepe FK* - 24/09/19 Somaspor 1 - 2 Keçiörengücü* - 24/09/19 Edirnespor 3 - 4 BB Erzurumspor* Uzatmalarda 24/09/19 Esenler Erokspor* 1 - 0 Uşak Spor - 24/09/19 Muğlaspor 1 - 3 Bursaspor* - 24/09/19 Altınordu* 0 - 0 1922 Konyaspor Penaltılarla 24/09/19 Şanlıurfaspor 0 - 1 24 Erzincanspor* Uzatmalarda 24/09/19 0 - 1 Van Spor* - 24/09/19 Adanaspor* 3 - 1 Fethiyespor Uzatmalarda 24/09/19 FK 1 - 1 İçel İdmanyurdu Spor* Penaltılarla 24/09/19 Amed Sportif* 4 - 1 Ağrı 1970 Spor - 24/09/19 Kocaelispor 0 - 1 Sivas Belediyespor* - 25/09/19 Hacettepe Spor 0 - 4 Denizlispor* - 25/09/19 Görelespor* 4 - 1 - 25/09/19 Erzin Spor 1 - 4 İnegölspor* - 25/09/19 Fatsa Belediyespor 0 - 4 Samsunspor* - 25/09/19 Hekimoğlu Trabzon* 2 - 0 Uzatmalarda 25/09/19 0 - 1 Büyükçekmece Tepecikspor* - 25/09/19 Zonguldak Kömürspor 2 - 2 Niğde Anadolu FK* Penaltılarla 25/09/19 Ankara Demirspor 1 - 2 Başkent Akademi FK* Uzatmalarda 25/09/19 Kemerspor 2003* 2 - 2 Sarıyer Penaltılarla 25/09/19 Ergene Velimeşe 1 - 4 Eyüpspor* - 25/09/19 Bandırmaspor* 2 - 1 Etimesgut Belediyespor Uzatmalarda 25/09/19 Bodrumspor* 3 - 0 Erbaaspor - 25/09/19 Kırklarelispor* 1 - 0 1954 Kelkit Bld.Spor - 25/09/19 Pendikspor 0 - 3 Turgutluspor* - 25/09/19 Silivrispor 1 - 2 Kastamonuspor* - 25/09/19 Manisa FK* 2 - 1 Elazığ Belediyespor - 25/09/19 Menemenspor* 2 - 1 Kırşehir Belediyespor - 25/09/19 Tuzlaspor* 2 - 1 Nazilli Belediyespor - 25/09/19 İstanbulspor* 3 - 2 Pazarspor Uzatmalarda 25/09/19 Kahramanmaraşspor 1 - 4 Fatih Karagümrük* - 25/09/19 Diyarbekirspor* 2 - 1 - 25/09/19 0 - 1 Bayrampaşa* - 25/09/19 Tarsus İdman Yurdu* 4 - 0 Darıca Gençlerbirliği - 25/09/19 Kardemir 1 - 1 Gümüşhanespor* Penaltılarla 25/09/19 Göztepe* 3 - 0 Yozgatspor 1959 FK - 26/09/19 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 0 - 4 Gaziantep FK* - 26/09/19 0 - 1 Siirt İl Özel İdare* - 26/09/19 Gençlerbirliği* 2 - 0 Osmaniyespor FK - 26/09/19 Akhisarspor 0 - 0 Bayburt Özel İdare Spor* Penaltılarla 26/09/19 Sakaryaspor 1 - 1 1074 Çankırıspor* Penaltılarla

Tarih Maç Maç Notu 10/09/19 Kars 36 Spor 0 - 0 Pazarspor* Penaltılarla 10/09/19 Yeni Orduspor 0 - 2 Fatsa Belediyespor* - 10/09/19 Kemerspor 2003* 2 - 0 Karaman Belediyespor - 10/09/19 1877 Alemdağspor* 2 - 0 Çatalcaspor - 10/09/19 Kocaelispor* 3 - 1 Gölcükspor - 10/09/19 İçel İdmanyurdu Spor* 1 - 0 Serik Belediyespor - 11/09/19 Ağrı 1970 Spor* 3 - 3 Artvin Hopaspor Penaltılarla 11/09/19 Batman Petrolspor 1 - 3 Mardin BŞ. Başakspor* - 11/09/19 Cizrespor 1 - 1 Diyarbekirspor* Penaltılarla 11/09/19 1954 Kelkit Bld.Spor* 1 - 0 Ofspor - 11/09/19 Görelespor* 3 - 0 Yomraspor - 11/09/19 Karaköprü Belediyespor 1 - 2 Siirt İl Özel İdare* - 11/09/19 Yeşilyurt Belediyespor 0 - 5 Elazığ Belediyespor* - 11/09/19 Çankaya FK 1 - 4 Kırıkkale Büyük Anadoluspor* - 11/09/19 Kozan Spor FK 0 - 3 Payasspor* - 11/09/19 1074 Çankırıspor* 5 - 2 Kastamonu Özel İd.K.Hz - 11/09/19 Altındağ Belediyespor 1 - 2 Yozgatspor 1959 FK* - 11/09/19 Erzin Spor* 3 - 1 Kilis Belediyespor - 11/09/19 Nevşehir Belediyespor 0 - 1 Osmaniyespor FK* - 11/09/19 Tokatspor 0 - 2 Erbaaspor* - 11/09/19 Büyükçekmece Tepecikspor* 1 - 0 Halide Edip Adıvar - 11/09/19 Silivrispor* 2 - 0 Bursa Yıldırımspor Uzatmalarda 11/09/19 Şile Yıldızspor 1 - 2 Karacabey Belediyespor* Uzatmalarda 11/09/19 Düzcespor 0 - 2 Darıca Gençlerbirliği* - 11/09/19 Manisaspor 1 - 2 Turgutluspor* - 11/09/19 Tavşanlı Linyitspor 0 - 1 Somaspor* - 11/09/19 Bayrampaşa* 4 - 1 Bigaspor - 11/09/19 Maltepespor 1 - 3 Esenler Erokspor* - 11/09/19 Buca FK 2 - 2 Nazilli Belediyespor* Penaltılarla 11/09/19 Fethiyespor 3 - 2 Kızılcabölükspor - 12/09/19 24 Erzincanspor 3 - 1 Muş Menderesspor - 12/09/19 Sultanbeyli Bld. 0 - 1 Edirnespor - 12/09/19 Karşıyaka 0 - 0 Muğlaspor* Penaltılarla

Tarih Maç Maç Notu 28/08/19 Yozgatspor 1959 FK* 0 - 0 68 Aksaray Belediyespor Penaltılarla 28/08/19 Ağrı 1970 Spor* 5 - 0 Iğdır Es Spor - 28/08/19 Yeşilyurt Belediyespor* 5 - 0 12 Bingölspor - 28/08/19 1954 Kelkit Bld.Spor* 0 - 0 Çarşambaspor Penaltılarla 28/08/19 Kastamonu Özel İd.K.Hz* 1 - 1 Bartınspor Penaltılarla 28/08/19 İçel İdmanyurdu Spor* 1 - 0 Kepez Belediyespor - 28/08/19 Maltepespor* 1 - 0 Hendek Spor - 28/08/19 1877 Alemdağspor* 3 - 1 Modafen - 28/08/19 Somaspor* 1 - 1 Akşehir Spor Penaltılarla 28/08/19 Belediye Derincespor 2 - 3 Edirnespor* Uzatmalarda 29/08/19 Muş Menderesspor* 2 - 1 Bitlis Özgüzeldere - 29/08/19 Yüksekova Belediyespor 0 - 2 Siirt İl Özel İdare* - 29/08/19 1074 Çankırıspor* 2 - 0 Boyabat 1868 Spor - 29/08/19 Görelespor* 1 - 0 Merzifonspor - 29/08/19 Mardin BŞ. Başakspor* 2 - 1 Kahta 02 Spor - 29/08/19 Kars 36 Spor* 1 - 0 Hoçvanspor - 29/08/19 Kilis Belediyespor* 1 - 0 Dersimspor Uzatmalarda 29/08/19 Çubukspor F.A.Ş. 1 - 3 Kırıkkale Büyük Anadoluspor* - 29/08/19 Karaman Belediyespor* 1 - 0 Bucak Bld.Oğuzhan - 29/08/19 Tavşanlı Linyitspor* 1 - 0 Isparta 32 Spor - 29/08/19 Yalova Kadıköyspor 0 - 0 Bigaspor* Penaltılarla 29/08/19 Bursa Yıldırımspor* 1 - 0 Bozüyük Vitraspor -

Takım Şampiyonluk sayısı Galatasaray 18 Beşiktaş 9 8 Fenerbahçe 6 Altay 2 Ankaragücü 2 Gençlerbirliği 2 Göztepe 2 Kocaeli 2 Kayserispor 1 Bursaspor 1 Eskişehirspor 1 Sakaryaspor 1 Konyaspor 1 Akhisarspor 1

Sezon Şampiyon 2018 - 19 Galatasaray 2017 - 18 Akhisarspor 2016 - 17 Konyaspor 2015 - 16 Galatasaray 2014 - 15 Galatasaray 2013 - 14 Galatasaray 2012 - 13 Fenerbahçe 2011 -12 Fenerbahçe 2010 - 11 Beşiktaş 2009 - 10 Trabzonspor 2008 - 09 Beşiktaş 2007 - 08 Kayserispor 2006 - 07 Beşiktaş 2005 - 06 Beşiktaş 2004 - 05 Galatasaray 2003 - 04 Trabzonspor 2002 - 03 Trabzonspor 2001 - 02 Kocaelispor 2000 - 01 Gençlerbirliği 1999 - 00 Galatasaray 1998 - 99 Galatasaray 1997 - 98 Beşiktaş 1996 - 97 Kocaelispor 1995- 96 Galatasaray 1994 - 95 Trabzonspor 1993 - 94 Beşiktaş 1992 - 93 Galatasaray 1991 - 92 Trabzonspor 1990 - 91 Galatasaray 1989 - 90 Beşiktaş 1988 - 89 Beşiktaş 1987 - 88 Sakaryaspor 1986 - 87 Gençlerbirliği 1985 - 86 Bursaspor 1984 - 85 Galatasaray 1983 - 84 Trabzonspor 1982 - 83 Fenerbahçe 1981 -82 Galatasaray 1980 - 81 Ankaragücü 1979 - 80 Altay 1978 - 79 Fenerbahçe 1977 - 78 Trabzonspor 1976 - 77 Trabzonspor 1975 - 76 Galatasaray 1974 - 75 Beşiktaş 1973 - 74 Fenerbahçe 1972 - 73 Galatasaray 1971 - 72 Ankaragücü 1970 - 71 Eskişehirspor 1969 -70 Göztepe 1968 - 69 Göztepe 1967 - 68 Fenerbahçe 1966 -67 Altay 1965 -66 Galatasaray 1964 - 65 Galatasaray 1963 - 64 Galatasaray 1962 - 63 Galatasaray

Türkiye Kupası'nı kazanan takım, eğer ligde ilk ikiye girememişse, yani Şampiyonlar Ligi oynamaya hak kazanmamışsa, bir sonraki sezon 'ne direkt katılıyor.

Aynı takım hem ligi hem kupayı kazanırsa, ligi üçüncü bitiren takım, Avrupa Ligi'ne herhangi bir ön eleme maçı oynamadan direkt katılma hakkı kazanacak. Ayrıca lig dördüncüsüyle birlikte beşinci olan takımın da Avrupa Ligi'ne ön eleme oynayarak katılma hakkı olacak.

2019-2020 sezonunda Türkiye Kupası maçları A Spor'dan naklen yayınlanacak.