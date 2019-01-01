Kupa

Ziraat Türkiye Kupası 2019-20 | Fikstür, takımlar & bilmeniz gereken her şey

Son güncelleme
Yorum()
AA
Goal, 160 takımla başlayan Ziraat Türkiye Kupası serüvenine dair bilmeniz gereken her şeyi derledi.

1962-1963 sezonunda başlayan ve ilk şampiyonu Galatasaray olan Türkiye Kupası'nın adı 1980-1981 sezonunda Federasyon Kupası olarak değiştirildi. Ancak 1992-1993 sezonundan itibaren tekrar Türkiye Kupası adı verilirken, 2005-06 ile 2008-09 sezonları arasında Fortis Bankası'nın sponsor olması ile Fortis Türkiye Kupası, 2009-10 sezonu ile birlikte Ziraat Bankası'nın sponsor olması ile Ziraat Türkiye Kupası adını aldı.

2019-2020 sezonu Türkiye Kupası 27, 28 ve 29 Ağustos'ta oynanan 1. eleme turu karşılaşmaları ile başladı. Bu hafta ise 4. eleme turu karşılaşmaları oynanacak.

Kupa, 5. eleme turu itibarıyla çift maç eleme usulü üzerinden oynanacak. Kupa şampiyonu 21 Mayıs 2020'de oynanacak olan final müsabakası ile belli olacak.

Editörün Seçtikleri

TFF tarafından henüz kupa finalinin nerede oynanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Türkiye Kupası 2019-2020 sezonu formatı

160 takımın katıldığı Türkiye Kupası'nda bu sezon 4. Eleme Turu'na kadar tek maçlı eleme usulüne göre tur atlayanlar belli olacak.

5. turdan itibaren ise çift maçlı eleme usulüne göre turu geçen takımlar belirlenecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon grup olmayacak.

Türkiye Kupası maçlarında VAR olacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu, Çeyrek Final, Yarı Final ve Final müsabakalarında, Video Yardımcı Hakem olacak. Önceki turlarda ise VAR olmayacak.

Türkiye Kupası 4. Tur: 2019-2020 sezonu

Tarih Maç Maç Notu
29/10/19 1074 Çankırıspor 1 - 3 Çaykur Rizespor* -
29/10/19 Altınordu* 3 - 1 Amed Sportif -
29/10/19  Hekimoğlu Trabzon* 3 - 0 Menemenspor  -
29/10/19 Niğde Anadolu FK 0 - 0 Antalyaspor Penaltılarla
29/10/19 Eyüpspor* 1 - 0 Konyaspor Uzatmalarda
29/10/19 Altay* 1 - 0 Görelespor -
29/10/19 Adanaspor* 3 - 0 Diyarbekirspor -
29/10/19 Alanyaspor* 3 - 0 İnegölspor -
30/10/19 Van Spor - Sancaktepe FK   
30/10/19 Gümüşhanespor - Samsunspor   
30/10/19 Kastamonuspor - 24 Erzincanspor       
30/10/19 Keçiörengücü - Siirt İl Özel İdare  
30/10/19 Payasspor - Manisa FK   
30/10/19 Kemerspor 2003 - Kasımpaşa  
30/10/19 Fatih Karagümrük - Bandırmaspor   
30/10/19 Karacabey Belediyespor - Tuzlaspor   
30/10/19 İstanbulspor - Büyükçekmece Tepecikspor  
30/10/19  BB Erzurumspor - Bodrumspor   
30/10/19 Gençlerbirliği - Esenler Erokspor  
30/10/19  Göztepe - Sivas Belediyespor  
30/10/19 Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe  
31/10/19  Bayburt Özel İdare Spor - Bursaspor  
31/10/19 Başkent Akademi FK - Sivasspor  
31/10/19 Kırklarelispor - MKE Ankaragücü   
31/10/19 Kayserispor - Bayrampaşa  
31/10/19 Gaziantep FK - Turgutluspor  
31/10/19  Denizlispor - İçel İdmanyurdu Spor  

Türkiye Kupası 3. Tur: 2019-2020 sezonu

Tarih Maç Maç Notu
24/09/19 Yeni Çorumspor 0 - 1 Kasımpaşa* -
24/09/19 Payasspor* 1 - 1 Boluspor Penaltılarla
24/09/19 Mardin BŞ. Başakspor 0 - 2 Altay* Uzatmalarda
24/09/19 Karacabey Belediyespor* 2 - 0 Ümraniyespor -
24/09/19 1877 Alemdağspor 0 - 3 Sancaktepe FK* -
24/09/19 Somaspor 1 - 2 Keçiörengücü* -
24/09/19 Edirnespor 3 - 4 BB Erzurumspor* Uzatmalarda
24/09/19 Esenler Erokspor* 1 - 0 Uşak Spor -
24/09/19 Muğlaspor 1 - 3 Bursaspor* -
24/09/19 Altınordu* 0 - 0 1922 Konyaspor  Penaltılarla
24/09/19  Şanlıurfaspor 0 - 1 24 Erzincanspor* Uzatmalarda
24/09/19 Balıkesirspor 0 - 1 Van Spor* -
24/09/19 Adanaspor* 3 - 1 Fethiyespor  Uzatmalarda
24/09/19  Osmanlıspor FK 1 - 1 İçel İdmanyurdu Spor* Penaltılarla
24/09/19  Amed Sportif* 4 - 1  Ağrı 1970 Spor -
24/09/19 Kocaelispor 0 - 1 Sivas Belediyespor* -
25/09/19 Hacettepe Spor 0 - 4 Denizlispor* -
25/09/19 Görelespor* 4 - 1 Giresunspor  -
25/09/19 Erzin Spor 1 - 4 İnegölspor* -
25/09/19 Fatsa Belediyespor 0 - 4 Samsunspor*     -
25/09/19  Hekimoğlu Trabzon* 2 - 0 Adana Demirspor  Uzatmalarda
25/09/19  Elazığspor 0 - 1 Büyükçekmece Tepecikspor* -
25/09/19 Zonguldak Kömürspor 2 - 2 Niğde Anadolu FK* Penaltılarla
25/09/19 Ankara Demirspor 1 - 2 Başkent Akademi FK* Uzatmalarda
25/09/19 Kemerspor 2003* 2 - 2 Sarıyer  Penaltılarla
25/09/19 Ergene Velimeşe 1 - 4 Eyüpspor* -
25/09/19  Bandırmaspor* 2 - 1 Etimesgut Belediyespor  Uzatmalarda
25/09/19  Bodrumspor* 3 - 0 Erbaaspor  -
25/09/19  Kırklarelispor* 1 - 0 1954 Kelkit Bld.Spor      -
25/09/19 Pendikspor 0 - 3 Turgutluspor*      -
25/09/19 Silivrispor 1 - 2 Kastamonuspor* -
25/09/19 Manisa FK* 2 - 1 Elazığ Belediyespor  -
25/09/19  Menemenspor* 2 - 1 Kırşehir Belediyespor      -
25/09/19 Tuzlaspor* 2 - 1 Nazilli Belediyespor      -
25/09/19  İstanbulspor* 3 - 2 Pazarspor  Uzatmalarda
25/09/19   Kahramanmaraşspor 1 - 4 Fatih Karagümrük* -
25/09/19 Diyarbekirspor* 2 - 1  Eskişehirspor -
25/09/19 Afjet Afyonspor 0 - 1 Bayrampaşa* -
25/09/19 Tarsus İdman Yurdu* 4 - 0 Darıca Gençlerbirliği -
25/09/19 Kardemir Karabükspor 1 - 1 Gümüşhanespor* Penaltılarla
25/09/19  Göztepe* 3 - 0 Yozgatspor 1959 FK  -
26/09/19 Kırıkkale Büyük Anadoluspor  0 - 4 Gaziantep FK* -
26/09/19 Hatayspor  0 - 1 Siirt İl Özel İdare* -
26/09/19  Gençlerbirliği* 2 - 0 Osmaniyespor FK  -
26/09/19 Akhisarspor 0 - 0 Bayburt Özel İdare Spor* Penaltılarla
26/09/19 Sakaryaspor 1 - 1 1074 Çankırıspor* Penaltılarla

Türkiye Kupası 2. Tur: 2019-2020 sezonu

Tarih Maç Maç Notu
10/09/19 Kars 36 Spor 0 - 0 Pazarspor* Penaltılarla
10/09/19 Yeni Orduspor 0 - 2 Fatsa Belediyespor* -
10/09/19 Kemerspor 2003* 2 - 0 Karaman Belediyespor -
10/09/19 1877 Alemdağspor* 2 - 0 Çatalcaspor -
10/09/19 Kocaelispor* 3 - 1 Gölcükspor -
10/09/19 İçel İdmanyurdu Spor* 1 - 0 Serik Belediyespor -
11/09/19 Ağrı 1970 Spor* 3 - 3 Artvin Hopaspor Penaltılarla
11/09/19 Batman Petrolspor 1 - 3 Mardin BŞ. Başakspor* -
11/09/19 Cizrespor 1 - 1 Diyarbekirspor* Penaltılarla
11/09/19 1954 Kelkit Bld.Spor* 1 - 0 Ofspor -
11/09/19 Görelespor* 3 - 0 Yomraspor -
11/09/19 Karaköprü Belediyespor 1 - 2 Siirt İl Özel İdare* -
11/09/19 Yeşilyurt Belediyespor 0 - 5 Elazığ Belediyespor* -
11/09/19 Çankaya FK 1 - 4 Kırıkkale Büyük Anadoluspor* -
11/09/19 Kozan Spor FK 0 - 3 Payasspor* -
11/09/19 1074 Çankırıspor* 5 - 2 Kastamonu Özel İd.K.Hz -
11/09/19 Altındağ Belediyespor 1 - 2 Yozgatspor 1959 FK* -
11/09/19 Erzin Spor* 3 - 1 Kilis Belediyespor -
11/09/19 Nevşehir Belediyespor 0 - 1 Osmaniyespor FK* -
11/09/19 Tokatspor 0 - 2 Erbaaspor* -
11/09/19 Büyükçekmece Tepecikspor* 1 - 0 Halide Edip Adıvar -
11/09/19 Silivrispor*  2 - 0 Bursa Yıldırımspor Uzatmalarda
11/09/19 Şile Yıldızspor 1 - 2 Karacabey Belediyespor* Uzatmalarda
11/09/19 Düzcespor 0 - 2  Darıca Gençlerbirliği* -
11/09/19 Manisaspor 1 - 2 Turgutluspor* -
11/09/19 Tavşanlı Linyitspor 0 - 1 Somaspor* -
11/09/19 Bayrampaşa* 4 - 1 Bigaspor -
11/09/19 Maltepespor 1 - 3 Esenler Erokspor* -
11/09/19 Buca FK    2 - 2    Nazilli Belediyespor* Penaltılarla
11/09/19 Fethiyespor 3 - 2 Kızılcabölükspor -
12/09/19 24 Erzincanspor 3 - 1 Muş Menderesspor -
12/09/19 Sultanbeyli Bld. 0 - 1 Edirnespor -
12/09/19 Karşıyaka 0 - 0 Muğlaspor* Penaltılarla

Türkiye Kupası 1. Tur: 2019-2020 sezonu

Tarih Maç Maç Notu
28/08/19 Yozgatspor 1959 FK* 0 - 0 68 Aksaray Belediyespor Penaltılarla
28/08/19 Ağrı 1970 Spor* 5 - 0 Iğdır Es Spor -
28/08/19 Yeşilyurt Belediyespor* 5 - 0 12 Bingölspor -
28/08/19 1954 Kelkit Bld.Spor* 0 - 0 Çarşambaspor Penaltılarla
28/08/19 Kastamonu Özel İd.K.Hz*  1 - 1 Bartınspor Penaltılarla
28/08/19 İçel İdmanyurdu Spor* 1 - 0 Kepez Belediyespor -
28/08/19 Maltepespor* 1 - 0 Hendek Spor -
28/08/19 1877 Alemdağspor* 3 - 1 Modafen -
28/08/19 Somaspor* 1 - 1 Akşehir Spor Penaltılarla
28/08/19 Belediye Derincespor 2 - 3 Edirnespor* Uzatmalarda
29/08/19 Muş Menderesspor* 2 - 1 Bitlis Özgüzeldere -
29/08/19 Yüksekova Belediyespor 0 - 2 Siirt İl Özel İdare* -
29/08/19 1074 Çankırıspor* 2 - 0 Boyabat 1868 Spor -
29/08/19 Görelespor* 1 - 0 Merzifonspor -
29/08/19 Mardin BŞ. Başakspor* 2 - 1 Kahta 02 Spor -
29/08/19 Kars 36 Spor* 1 - 0 Hoçvanspor -
29/08/19 Kilis Belediyespor* 1 - 0 Dersimspor Uzatmalarda
29/08/19 Çubukspor F.A.Ş. 1 - 3 Kırıkkale Büyük Anadoluspor* -
29/08/19 Karaman Belediyespor* 1 - 0 Bucak Bld.Oğuzhan -
29/08/19 Tavşanlı Linyitspor* 1 - 0 Isparta 32 Spor -
29/08/19 Yalova Kadıköyspor  0 - 0  Bigaspor* Penaltılarla
29/08/19 Bursa Yıldırımspor* 1 - 0 Bozüyük Vitraspor -

Türkiye Kupası şampiyonluk sayıları

Takım Şampiyonluk sayısı
Galatasaray 18
Beşiktaş 9
Trabzonspor 8
Fenerbahçe 6
Altay 2
Ankaragücü 2
Gençlerbirliği 2
Göztepe 2
Kocaeli 2
Kayserispor 1
Bursaspor 1
Eskişehirspor 1
Sakaryaspor 1
Konyaspor 1
Akhisarspor 1

Türkiye Kupası şampiyonları listesi

Sezon Şampiyon
2018 - 19 Galatasaray
2017 - 18 Akhisarspor
2016 - 17 Konyaspor
2015 - 16 Galatasaray
2014 - 15 Galatasaray
2013 - 14 Galatasaray
2012 - 13 Fenerbahçe
2011 -12 Fenerbahçe
2010 - 11 Beşiktaş
2009 - 10 Trabzonspor
2008 - 09 Beşiktaş
2007 - 08 Kayserispor
2006 - 07 Beşiktaş
2005 - 06 Beşiktaş
2004 - 05 Galatasaray
2003 - 04 Trabzonspor
2002 - 03 Trabzonspor
2001 - 02 Kocaelispor
2000 - 01 Gençlerbirliği
1999 - 00 Galatasaray
1998 - 99 Galatasaray
1997 - 98 Beşiktaş
1996 - 97 Kocaelispor
1995- 96 Galatasaray
1994 - 95 Trabzonspor
1993 - 94 Beşiktaş
1992 - 93 Galatasaray
1991 - 92 Trabzonspor
1990 - 91 Galatasaray
1989 - 90 Beşiktaş
1988 - 89 Beşiktaş
1987 - 88 Sakaryaspor
1986 - 87 Gençlerbirliği
1985 - 86 Bursaspor
1984 - 85 Galatasaray
1983 - 84 Trabzonspor
1982 - 83 Fenerbahçe
1981 -82 Galatasaray
1980 - 81 Ankaragücü
1979 - 80 Altay
1978 - 79 Fenerbahçe
1977 - 78 Trabzonspor
1976 - 77 Trabzonspor
1975 - 76 Galatasaray
1974 - 75 Beşiktaş
1973 - 74 Fenerbahçe
1972 - 73 Galatasaray
1971 - 72 Ankaragücü
1970 - 71 Eskişehirspor
1969 -70 Göztepe
1968 - 69 Göztepe
1967 - 68 Fenerbahçe
1966 -67 Altay
1965 -66 Galatasaray
1964 - 65 Galatasaray
1963 - 64 Galatasaray
1962 - 63 Galatasaray

Türkiye Kupası'nı kazanan takım Avrupa Ligi'ne direkt mi katılıyor?

Türkiye Kupası'nı kazanan takım, eğer ligde ilk ikiye girememişse, yani Şampiyonlar Ligi oynamaya hak kazanmamışsa, bir sonraki sezon Avrupa Ligi'ne direkt katılıyor.

Aynı takım hem ligi hem kupayı kazanırsa, ligi üçüncü bitiren takım, Avrupa Ligi'ne herhangi bir ön eleme maçı oynamadan direkt katılma hakkı kazanacak. Ayrıca lig dördüncüsüyle birlikte beşinci olan takımın da Avrupa Ligi'ne ön eleme oynayarak katılma hakkı olacak.

Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?

2019-2020 sezonunda Türkiye Kupası maçları A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Goal twitter

Kapat