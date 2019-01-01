Zinedine Zidane'nın kardeşi vefat etti
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47 yaşındaki Fransız teknik direktör Zinedine Zidane, 12 Temmuz'da Real Madrid'in Montreal'deki sezon öncesi hazırlık kampından aniden ayrılmıştı.
Real Madrid yönetiminden yapılan açıklamada, Zidane'nın uzun süredir hastalıkla mücadele eden 54 yaşındaki erkek kardeşi Farid'in vefat ettiği belirtildi.
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Zidane'nın Racing Santander'de kiralık olarak forma giyen oğlu Luca'nın da kötü haberi almasının ardından kamptan ayrıldığı bildirilmişti.
Madridli futbolcular, 13 Temmuz Cumartesi günü yaptıkları antrenmanda Zidane'nın kardeşi için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Zidane'nın yokluğunda asistanı Daivd Bettoni takımdan sorumlu olacak.