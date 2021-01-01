La Liga

Zinedine Zidane'ın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı

Goal
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Zinedine Zidane Real Madrid
Getty Images
Real Madrid, teknik direktör Zinedine Zidane'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Real Madrid, Fransız teknik direktör Zinedine Zidane'ın korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

48 yaşındaki teknik adam son olarak 20 Ocak'ta mağlup oldukları Alcoyano maçında takımın başında yer almıştı.

 

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    İspanyol basını, Fransız teknik adamın, ligde yarın deplasmanda Alaves'e karşı oynanacak maçta takımın başında sahaya çıkamayacağını yerine ikinci antrenör David Bettoni'nin geçeceğini yazdı. 

    Mevcut protokol gereği Zidane'a yapılacak diğer testler sonrasında karantinasının kaç gün süreceği belli olacak. 

    Diğer yandan, Real Madrid'de Uruguaylı orta saha oyuncusu Federico Valverde'nin sağ bacak kaslarından sakatlık geçirdiği, Alaves maçında forma giyemeyeceği belirtildi. 

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