Zinedine Zidane'dan Atletico Madrid maçı yorumu: Çok daha fazlasını hak etmiştik

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Atletico Madrid beraberliğinin ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

deplasmanından golsüz beraberlikle dönen 'de teknik direktör Zinedine Zidane, derbiyi kazanmayı hak ettiklerini söyledi.

Real Madrid bu puanla haftayı Granada'nın üstünde lider olarak kapatmayı başardı, ancak Zidane hak ettiklerinin daha fazlası olduğunu düşünüyor.

Maç sonrasındaki basın toplantısında, "Çok daha fazlasını hak etmiştik, ama maçı gol yemeden bitirdiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum," diyen Fransız teknik direktör, "Yaratıcılık eksikliğimiz vardı, yine de oynadığımız oyundan memnunum" ifadelerini kullandı.

Maçın 77. dakikasında yerini James Rodriguez'e bırakan ve bir maçtan da gol çıkaramayan Eden Hazard için ise, "Bazı eksiklikleri var. İyi bir iş çıkardı, ancak çok fazla fırsat yaratamadık" yorumunu yapan Zidane, "Herkes çok çalıştı, bunu ön plana çıkarmalıyız. Hazard'ın gol atmasını istiyoruz, çünkü bu onu rahatlatacak. Fakat bizim için ortada bir sorun yok, çünkü yakında goller atmaya başlayacağından eminiz" şeklinde konuştu.