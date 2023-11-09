Zinedine Zidane ve Lionel Messi’den Cristiano Ronaldo’yu kıskandıracak sohbet

Futbolun iki büyük efsanesi Dünya Kupası finalinde gol atmanın ne denli harika bir his olduğuna değindi.

Dünya Kupası’nın son şampiyonu Arjantin’in kaptanı Lionel Messi ile bu kupayı daha önce Fransa için kazanma başarısı gösteren efsane futbol adamı Zinedine Zidane, Adidas’ın organize ettiği özel bir röportajda bir araya geldi. İki yaşayan efsane milli takım formalarını değiştirirken, Dünya Kupası’nı kazanmanın yanı sıra Ballon d’Or’u da paylaşan Zidane ile Messi ortak özellikleri hakkında konuştu.

Dünya Kupası finalinde gol atmak nasıl bir his?

Dünya Kupası finalinde gol atma hissini konuşan iki isim, sohbetin son bölümünde imzalı milli takım formalarını paylaştı. Messi, uzun bir süre Real Madrid’i de çalıştıran Zidane’nın formasını alırken heyecanını gizlemezken, “Ne forma ama... Müthiş bir forma! Bu forma çok güzeldi” ifadelerini kullandı ve hem Zidane’a hem de 90’lı yıllardaki futbola olan hayranlığını gizlemedi.

Messi diyalog sırasında Dünya Kupası finalinde gol atmanın gelmiş geçmiş en harika his olduğunu belirtirken, Fransa 98’de Fransa’nın finalde Brezilya’yı 3-0 yendiği karşılaşmada gol sevinci yaşayan Zidane da bu düşünceyi onayladı ve Dünya Kupası’nda gol atmaktan daha iyi hiçbir şeyin olmadığını ifade ederek, Arjantinli yıldıza hak verdi.