Zinedine Zidane: Söylenildiği kadar kötü durumda değiliz

Zinedine Zidane, takımın aldığı eleştirilere karşın performanslarının o kadar kötü olmadığını savundu.

, yedi haftası geride kalan 'da an itibarıyla liderlik koltuğunda otururken, buna karşın özellikle Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği kötü sonuçlarla eleştiri topluyor.

Teknik direktör Zinedine Zidane ise bu eleştirilere katılmadığını açıkladı.

Medyaya konuşan Fransız teknik direktör, "Herkesin söylediği kadar kötü değiliz. Ama bu Real Madrid, söylediğim hiçbir şey de bu durumu değiştirmeyecek" ifadelerini kullandı.

Performansıyla eleştirilerin odak noktası olan Thibaut Courtois hakkında da konuşan Zidane, "Brugge maçının ilk yarısında herkesin hatası vardı. Üzerine tekrar bir incelemede bulunmaya gerek yok. Bir sonraki maç hakkında düşünmeliyiz" şeklinde konuştu.