Zinedine Zidane: Sergio Ramos, futbolu Real Madrid'de bırakmalı

Zidane, Ramos'un kariyerini bitmek için Real Madrid'den daha iyi bir yerinin olmadığını açıkladı.

Zinedine Zidane, kaptanı Sergio Ramos'un Santiago Bernabeu'da emekli olması gerektiğini söyledi.

Real Madrid'in Mallorca'yı 2-0 yendiği ve Ramos'un da bir gol attığı karşılaşmanın ardından konuşan Zidane, "Sergio buraya ait bir oyuncu. Yıllardır burada ve burada emekli olmalı" dedi.

Sözleşmesi 2020-21 sezonunun sonunda bitecek olan Ramos, bu tarihte ise 35 yaşında olacak. Yıldız savunmacının bu sürenin sonunda eflatun-beyazlılarda kalıp kalmayacağı merak ediliyor.

Daha fazla takım

Ramos bu sezon kaydettiği sekiz golle, 2006-07 sezonundaki Ezequiel Garay'dan bu yana tek bir sezonunda sekiz ya da daha fazla gol atan ilk defans oyuncusu oldu.