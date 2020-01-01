Real Madrid

Zinedine Zidane: Sergio Ramos, futbolu Real Madrid'de bırakmalı

Son güncelleme
Yorum()
Sergio Ramos Zinedine Zidane Real Madrid 2020
Getty Images
Zidane, Ramos'un kariyerini bitmek için Real Madrid'den daha iyi bir yerinin olmadığını açıkladı.

Zinedine Zidane, Real Madrid kaptanı Sergio Ramos'un Santiago Bernabeu'da emekli olması gerektiğini söyledi.

Real Madrid'in Mallorca'yı 2-0 yendiği ve Ramos'un da bir gol attığı karşılaşmanın ardından konuşan Zidane, "Sergio buraya ait bir oyuncu. Yıllardır burada ve burada emekli olmalı" dedi.

Sözleşmesi 2020-21 sezonunun sonunda bitecek olan Ramos, bu tarihte ise 35 yaşında olacak. Yıldız savunmacının bu sürenin sonunda eflatun-beyazlılarda kalıp kalmayacağı merak ediliyor.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Ramos bu sezon kaydettiği sekiz golle, 2006-07 sezonundaki Ezequiel Garay'dan bu yana tek bir La Liga sezonunda sekiz ya da daha fazla gol atan ilk defans oyuncusu oldu.

    Kapat