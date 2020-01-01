Zinedine Zidane: Sergio Ramos, futbolu Real Madrid'de bırakmalı
Yorum()
Getty Images
Zinedine Zidane, Real Madrid kaptanı Sergio Ramos'un Santiago Bernabeu'da emekli olması gerektiğini söyledi.
Real Madrid'in Mallorca'yı 2-0 yendiği ve Ramos'un da bir gol attığı karşılaşmanın ardından konuşan Zidane, "Sergio buraya ait bir oyuncu. Yıllardır burada ve burada emekli olmalı" dedi.
Sözleşmesi 2020-21 sezonunun sonunda bitecek olan Ramos, bu tarihte ise 35 yaşında olacak. Yıldız savunmacının bu sürenin sonunda eflatun-beyazlılarda kalıp kalmayacağı merak ediliyor.
Ramos bu sezon kaydettiği sekiz golle, 2006-07 sezonundaki Ezequiel Garay'dan bu yana tek bir La Liga sezonunda sekiz ya da daha fazla gol atan ilk defans oyuncusu oldu.