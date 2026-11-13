Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, takımının perşembe gecesi UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 3-1 yenilmesinin ardından savunmadaki eksiklerini açık sözlülükle değerlendirdi. San Siro'da erken öne geçmesine rağmen Fransa, ikinci yarıda İtalya'nın geri dönüşü karşısında zorlandı ve üç puanı rakibine bıraktı.

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San Siro'da Zidane'ın Fransa'sı için hayal kırıklığı

Zidane, Fransa teknik direktörü olarak ilk yenilgisini San Siro'da zorlu bir gecede yaşadı. Michael Olise'nin açılış golü konuk ekibe iyi bir başlangıç sağladı ancak İtalya'nın özgüveni ve agresifliği arttıkça Fransa'nın temposu düştü. Fransa, ilk bir saat dolmadan iki kez direğe takılarak farkı açamasa da Luciano Spalletti'nin ekibi maçın kontrolünü ele geçirdikten sonra ritmini yeniden bulmakta zorlandı.

Bu sonuç, Zidane'ın millî takımın başındaki üç galibiyet ve bir beraberlikle geçen yenilgisiz başlangıcını sona erdirdi. Efsanevi eski orta saha oyuncusu, son düdüğün ardından hayal kırıklığını gizlemedi. Teknik direktör, Foot Mercato'nun aktardığına göre şunları söyledi: "Elbette hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü özellikle ilk yarıda iyi şeyler vardı. Sonrasında daha az iyi şey yaptık. Özellikle ikili mücadelelerde ve bire bir pozisyonlarda biraz daha kötüydük. Bu, öğrenme sürecinin bir parçası. Bunlar gelişmemiz gereken noktalar, buna şüphe yok."

Fransa, İtalya'nın yoğun baskısı altında dağıldı

İkinci yarı, İtalya'nın baskısı altında savunması giderek daha açık veren Fransa'nın yenilgisinde belirleyici oldu. Zidane, geriye düştükten sonra takımın sahadaki düzenini koruyamadığını, bunun da ev sahibi ekibin oyunun temposunu istediği gibi belirlemesine imkân veren dağınık bir performansa yol açtığını belirtti.

Zidane, "İkinci yarının başlangıcı da iyiydi. Zorlandığımızda nasıl tepki vereceğimizi ve oyun planına nasıl bağlı kalacağımızı bilemediğimiz doğru. İlk yarıda bunu yaptık ama onlar öne geçince savunmada da biraz dağıldık" diye açıkladı.

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Kaptanın dönüşü

Yenilginin ardından en çok konuşulan konulardan biri, takım skoru değiştirmeye çalışırken golcülüğü fazlasıyla aranan Kylian Mbappe'nin yokluğuydu. Real Madrid'in yıldızının, Milano'da eksikliği hissedilen bitiriciliği sağlamak üzere Bordeaux'daki yaklaşan karşılaşmada yeniden ilk 11'e alınması bekleniyor.

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Zidane, sonucun doksan dakikanın tamamındaki oyun dengesini mutlaka yansıtmadığını belirtti. "Onlara söylediğim şey, bunun tamamen hak edilmiş bir yenilgi olmadığıydı. Bordeaux'ya vardığımızda bunu analiz edeceğiz, bu maça yeniden bakacağız. Açıkçası, şimdi dinlenmemiz gerektiğini söyleyip önümüzde kalan son maça yeniden odaklanacağız" dedi. Mbappe'nin dönüşü hakkında ise "Yarın göreceğiz ama düşüncemiz bu" diye ekledi.

Türkiye maçı öncesinde sakinliğini koruyor

Zidane, böylesine önemli bir statta yaşanan yenilgiye rağmen paniğe kapılmak istemiyor. Bu deneyimin, hâlâ yöntemlerine uyum sağlayan takım için önemli bir ders olacağına inanıyor. Bordeaux'da grubun son sırasındaki Türkiye'yle oynayacakları maç yaklaşırken, diğer maçların sonuçları da lehlerine olursa grupta liderliği yeniden ele geçirme fırsatı hâlâ ellerinde.

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Teknik direktör, "Hayır, endişeli değiliz. Bu, futbolun bir parçası. Nasıl tepki vereceğimizi görmek için böyle anlar yaşamak da gerekiyor. Bunları şimdi yaşamak daha iyi. Hâlâ yarışın içindeyiz. Bu gece tam anlamıyla bir başarısızlık değildi. Zor anlarda nasıl tepki vereceğimizi bilemedik; gelişmemiz gereken nokta bu. Rayan haklı. Onlara da söyledim, paniğe kapılmamalıyız. Pozisyonlarımız vardı, topa sahip olduk ama savunmada daha kötüydük. Maç ilerledikçe savunmamız daha kırılgan hâle geldi" dedi.