Zinedine Zidane: Şampiyonlar Ligi'ne yeni bir başlangıç yaptık

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Galatasaray karşısında hak edilmiş bir galibiyet alarak yeni bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında karşısında aldıkları farklı galibiyetin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Fransız teknik adamın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

"Yeni bir başlangıç yaptık"

Bizim için gerekli ama aynı zamanda hak edilmiş bir galibiyetti. Şampiyonlar Ligi'ne yeni bir başlangıç yaptık diyebiliriz. 4-0 biten ilk yarının ardından ikinci yarıya da iyi başladık ancak sonrasında biraz yavaşladık. Yine de böyle bir takıma karşı iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum.

"Daha fazlası için uğraşmak gerekiyor"

Bu oyuncuların içinden gelen bir şey. Fakat hangi takım için oynadıkları da hesaba katılmalı. Böyle bir skorla maçı sürdürürken bundan faydalanmak ve daha fazlası için uğraşmak gerekiyor. Güzel bir galibiyet oldu, bu üç puan bize iyi geldi.

"Rodrygo çok zeki bir oyuncu"

Rodrygo için çok mutluyum, bugün topla her buluştuğunda iyi işler yaptı. Genç bir oyuncu ve daha fazlasını öğrenmek için çok çalışıyor. Şunu da eklemeliyim, çok da zeki bir oyuncu.