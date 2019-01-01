Zinedine Zidane: "Ronaldo'nun yerini doldurabilmemiz mümkün değil"
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun boşluğunu doldurmalarının mümkün olmadığını söyledi.
Leganes ile oynanacak karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fransız teknik adam, "Kimi transfer edersek edelim, Cristiano'nun boşluğunu doldurabilmemiz mümkün değil. Ronaldo kulüpten ayrıldı ve biz de kaliteli oyuncuları kadromuza katabiliriz ama onun bu kulüpte yaptıklarını yapabilecek birisi yok." dedi.
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Karim Benzema'nın peformansı hakkındaki görüşlerini de paylaşan Zidane, "Benzema tamamlayıcı bir oyuncu. Herkesin yanında oynayabilir ve yanındaki oyuncuların performansını yükseltebiliyor. Tipik bir 9 numara olmasa da bağlantı kuran, geniş alanlarda oynayabilen, goller atan ve yanındakilere yardımcı olan birisi." diye konuştu.