Zinedine Zidane: "Ronaldo'nun yerini doldurabilmemiz mümkün değil"

Zinedine Zidane, yaz transfer döneminde Cristiano Ronaldo'nun yerini doldurabileceklerini düşünmüyor...

Teknik Direktörü Zinedine Zidane, 'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun boşluğunu doldurmalarının mümkün olmadığını söyledi.

ile oynanacak karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fransız teknik adam, "Kimi transfer edersek edelim, Cristiano'nun boşluğunu doldurabilmemiz mümkün değil. Ronaldo kulüpten ayrıldı ve biz de kaliteli oyuncuları kadromuza katabiliriz ama onun bu kulüpte yaptıklarını yapabilecek birisi yok." dedi.

Karim Benzema'nın peformansı hakkındaki görüşlerini de paylaşan Zidane, "Benzema tamamlayıcı bir oyuncu. Herkesin yanında oynayabilir ve yanındaki oyuncuların performansını yükseltebiliyor. Tipik bir 9 numara olmasa da bağlantı kuran, geniş alanlarda oynayabilen, goller atan ve yanındakilere yardımcı olan birisi." diye konuştu.