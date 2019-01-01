Zinedine Zidane, Real Madrid'e geri dönüyor!

İspanyol medyası, Zinedine Zidane'ın Real Madrid'e geri döneceğini ve resmi açıklamanın bu akşam yapılabileceğini iddia etti.

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından sezon bitmeden yeni bir teknik adam getirmeyi planlayan Real Madrid, Zinedine Zidane'ı her an açıklayabilir.

İspanya'da yayın yapan televizyon kanalı La Sexta'nın haberine göre Real Madrid, geçen sezon takımdan ayrılan Fransız teknik direktörü yeniden kulübe getirmeye hazırlanıyor. Zidane ile anlaşmanın tamamlandığı belirtilirken resmi açıklamanın bugünkü yönetim kurulu toplantısından sonra TSİ 20:00 sıralarında gelebileceği konuşuluyor.

Goal'ün edindiği bilgilere göre de Zinedine Zidane, Real Madrid'in önceliği konumunda. Diğer yandan Başkan Florentino Perez, Zinedine Zidane'a yaz transfer dönemi için ciddi bir bütçe sözü verdi ve kadroyla ilgili alınacak kararlarda Fransız teknik direktörün söz hakkını artırdı.

Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın yanı sıra kulübün yine eski teknik direktörlerinden Jose Mourinho ismi de sık sık gündeme geliyordu.