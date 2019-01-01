Zinedine Zidane, Real Madrid'e geri döndü!

Real Madrid Kulübü, Zinedine Zidane'ın yeniden teknik direktörlük görevine getirildiğini resmen duyurdu.

Sıkıntılı bir sezon geçiren Real Madrid'de ikinci Zinedine Zidane dönemi başlıyor.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada bugün yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından mevcut teknik direktör Santiago Solari'nin sözleşmesinin feshedildiği ve Zinedine Zidane ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Başkan Florentino Perez'in de katılacağı, Zinedine Zidane için düzenlenecek imza töreni Salı günü TSİ 10:00'da Santiago Bernabeu Stadı'nda başlayacak.

Fransız teknik adam, 31 Mayıs 2018'de Real Madrid'deki görevinden istifa etmişti.

9 - Zinedine Zidane, Real Madrid teknik direktörü olarak çalıştığı ilk dönemde ortalama 97 günde bir kupa kaldırmıştı (9 kupa). Döndü! pic.twitter.com/c5mVzt58OC — OptaCan (@OptaCan) 11 Mart 2019

Zidane, Real Madrid'in başında bir La Liga, bir İspanya Süper Kupası, üç Şampiyonlar Ligi, iki UEFA Süper Kupa, iki FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.