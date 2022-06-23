Bir süredir takım çalıştırmayan başarılı teknik adam kariyerine hangi yönde devam etmek istediğini anlattı.

Önceliğinin Fransa'yı yönetmek olduğunu itiraf eden Zinedine Zidane, dev kulüplerden gelen teklifleri bu nedenle değerlendirmediğini söyledi.

Teknik direktörlüğü bırakma gibi bir düşüncesinin olmadığını belirten Zizou hedefindeki görevi beklemeyi sürdürüyor.

Uzun süre peşinden koştuğu Zidane'dan olumsuz yanıt alan PSG ise Nice'i çalıştıran Christophe Galtier'ye yöneldi.

Zidane ne söyledi?

L'Equipe'e 50. yaşgünü için özel bir röportaj veren Zidane geleceğe dair planlarını şu sözlerle anlattı:

"Fransa milli takımındaki işim daha bitmedi. Elbette milli takımı çalıştırmak istiyorum. Umarım bir gün gerçekleşir. Ama bu benim elimde değil."

"Milli takıma teknik direktör olarak dönmek istiyorum. Futbolculuk dönemimin en güzel günlerini milli formayla yaşadım."

"Deschamps'ın yerine geçip geçmeyeceğimi bilmiyorum. İleride fırsat gelirse ben hazır olacağım. Tekrar ediyorum, bu benim elimde değil."

PSG ve Manchester United'ı neden reddetti?

Geçen yıl Mayıs ayında Real Madrid'den ayrılan Zidane o tarihten bu yana dünyanın en gözde teknik direktörlerinden biri.

Adı Manchester United ve PSG ile anılan Zidane, Fransız ekibinin yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirmiş, fakat anlaşma sağlanamamıştı.

Zidane buna rağmen PSG'ye kapıyı kapatmadı.

"Asla asla demeyin. Özellikle de günümüz futbolunda bir teknik direktörseniz."

"Futbolcuyken neredeyse her kulübe gidebilirdim. Teknik direktör olarak 50 farklı opsiyonum yok. Sadece iki üç ihtimal var."

"Yeniden kulüp takımı çalıştırırsam bunu şampiyonluklar kazanmak için yaparım. Bu yüzden her takıma gidemem."

"İnsanlar bana 'Manchester'a gitmek istiyor musun?' diye soruyor. İngilizceyi anlıyorum, ama bu dile tamamen hakim değilim."

"Gittikleri ülkenin dilini bilmeden takım çalıştıran teknik direktörler var, ama benim tarzım farklı. Kazanmak için birçok farklı elementi bir araya getirmeniz gerekiyor. Kazanmak için neye ihtiyacım olduğunu biliyorum."