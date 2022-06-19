Fransız futbolunun efsane ismi kırmızı kart gördüğü 2006 Dünya Kupası finaline değindi.

Real Madrid'deki teknik direktörlük görevinden ayrıldıktan sonra hiçbir takımda görev yapmayan ve adı PSG ile anılan Zinedine Zidane, 2006 Dünya Kupası'nın finalinde Marco Materazzi'ye kafa atmasıyla sonuçlanan pozisyona değindi.

Yaptığı hareketten ötürü kendisiyle gurur duymadığının altını çizen Zidane, bu pozisyonun geçmişinin bir parçası olduğunu söyledi.

Ne söylendi?

"Geriye dönüp baktığımda yaptığım şeyden gurur duyduğumu söyleyemem ama bunu silip atamam. Benim için birçok farklı duyguyu içerisinde barındıran bir maçtı.

"Attığım penaltı golünde karşımda beni çok iyi tanıyan Gianluigi Buffon vardı ve penaltıyı nasıl kullanmam gerektiğine dair sadece birkaç saniyeye sahiptim. Buffon'un beni çok iyi tanıdını düşündüğümde, onu şaşırtmam gerektiğini fark ettim ve penaltıyı golle sonuçlandırdım. Dünya Kupası benim için her zamna çok önemli oldu.

"Fransa'da düzenlenen 1998 Dünya Kupası'nı kazanmak kariyerimin en önemli anlarından biriydi"

PSG'nin başına geçmesi an meselesi

Teknik direktörlük kariyeri boyunca Real Madrid'den başka bir takımda çalışmayan ve Fransız ekibiyle iki La Liga, üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu elde eden Zidane, futbolculuk kariyerini de İspanyol ekibinde noktalamıştı.

Real Madrid'e transfer olmadan önce Juventus forması da giyen Cezayir asıllı efsane, futbolculuğu döneminde de bir kez Şampiyonlar Ligi zaferi kazanmıştı. 49 yaşındaki Zidane'ın önümüzdeki günlerde Mauricio Pochettino ile yollarını ayıran PSG'nin başına geçmesi bekleniyor.

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