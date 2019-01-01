Zinedine Zidane: Karim Benzema, Real Madrid için Cristiano Ronaldo gibi

Zinedine Zidane, Fransız golcünün kulüp tarihinde adını efsaneler arasına yazdırmayı başardığını söyledi.

, UEFA Şampiyonlar Ligi grubunun dördüncü maçında 'ı 6-0 yenerken, maçın ardından Zinedine Zidane, Karim Benzema hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Benzema için, "Futbolu sevenler onun ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu biliyorlar," diyen Zidane, "Takım için çok büyük bir önem arz ediyor" yorumunu yaptı.

" , 'a gittiğinden beri Benzema daha olgun bir oyuncuya dönüştü," diyen Fransız teknik direktör, "Onun için çok mutluyum. Alfredo di Stefano gibi bir efsaneyi geride bıraktığı bir gerçek. Benzema'nın bu kulübün tarihinde Cristiano gibi bir yer edindiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Son olarak Benzema'nın sahada harika işler yaptığını belirten Zidane, "Bunun tadını çıkarıyoruz. Ondan en iyi şekilde faydalanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.