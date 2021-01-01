Zinedine Zidane kapıyı araladı: Cristiano Ronaldo, Real Madrid'e geri mi dönüyor?

Real Madrid'in patronu, Portekizli yıldızın eski kulübüne geri dönme ihtimâlini değerlendirdi.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, yeniden İspanyol ekibine katılacağı iddia edilen Cristiano Ronaldo ile ilgili açıklama yaptı.

Juventus'ta forma giyen Portekizli yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Porto maçının ardından sert eleştirilere maruz kalmıştı. İtalyan ekibi, gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Ronaldo'yu bu tarihten önce satarak para kazanmak isteyebilir.

Zinedine Zidane neler söyledi?

Fransız çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Atalanta maçı öncesi Sky Italia' nın Ronaldo ile ilgili sorusuna yanıt verdi.

"Söylentiler doğru mu? Evet, olabilir. Cristiano'yu tanıyoruz, Real Madrid için neler yaptığını biliyoruz, ama şimdi o bir Juventus oyuncusu. Geleceği nasıl şekillenecek göreceğiz."

Real Madrid neden Ronaldo'yu geri istiyor?

Real Madrid'de dokuz yıl forma giyen Ronaldo, adını kulübün tarihine yazdırdı. Portekizli yıldız İspanyol ekibinin 15 kupa kazanmasında başrol oynadı.

Ronaldo, Real Madrid formasıyla sahaya çıktığı 438 maçta 450 gol atarak, tüm zamanların gol rekoruna da sahip oldu. Real Madrid, süperstarın ayrılışından beri bir türlü eski seviyesine gelemedi.

Ronaldo Juventus'ta ne yaptı?

Cristiano Ronaldo yüksek gol ortalaması ile oynamaya devam ediyor. Serie A'da lider Inter'in gerisinde kalan Juventus, deplasmanda Cagliari'yi yenerken Ronaldo hat-trick yaparak galibiyette önemli bir rol oynadı.

Yıldız oyuncu bu sezon sahaya çıktığı 33 maçta 30 kez gol atma başarısı gösterdi.