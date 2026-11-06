Zinedine Zidane, İtalya ve Türkiye ile oynanacak Uluslar Ligi maçları için Fransa'nın 23 kişilik kadrosunu açıkladı

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, İtalya ve Türkiye'ye karşı oynanacak kritik UEFA Uluslar Ligi grup maçları için 23 kişilik kadrosunu açıkladı. Real Madrid forveti Kylian Mbappe'nin takıma dönüşü öne çıkarken, Paris FC forveti Pablo Pagis, Maghnes Akliouche'un sakatlanmasının ardından ilk kez A milli takım kadrosuna çağrıldı.

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Zidane, uzun sakatlık listesi nedeniyle kadro tercihlerinde değişikliğe gitti

Fransa Millî Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki son iki maç için 23 kişilik kadrosunu açıkladı. Fransa, 12 Kasım'da İtalya'ya konuk olacak, ardından 15 Kasım'da Türkiye'yi ağırlayacak.

1998 Dünya Kupası şampiyonu, Jules Kounde, Ousmane Dembele, Esteban Lepaul, Maxence Lacroix ve William Saliba'nın da aralarında bulunduğu önemli oyuncuların yokluğu nedeniyle taktik planlarını yeniden düzenlemek zorunda kaldı.

Zidane, kalede Mike Maignan'ın yanı sıra Guillaume Restes ve Robin Risser'e güvenmeyi sürdürürken Como'dan Jean Butez'i nihai kadroya almadı.

Akliouche'un sakatlığı Pagis'e ilk kez millî takım kapısını açtı

Zidane'ın kadrosundaki en dikkat çekici gelişme, Paris Saint-Germainli Maghnes Akliouche'un son anda yaşadığı baldır sakatlığının ardından Paris FC forveti Pablo Pagis'in ilk kez A millî takıma çağrılması oldu.

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Zidane, basın toplantısında, “Pablo Pagis bu akşam kadroya seçildi çünkü Akliouche'la ilgili küçük bir sorun yaşadık. Hafif bir sakatlığı var ve bizimle gelemiyor,” dedi. “Pablo geniş kadrodaydı ve görmek istediğim bir oyuncu. İlginç, farklı bir oyuncu. Onu bu kampta görebilecek olmak güzel.”

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Chelsea'nin sağ beki Malo Gusto da Pierre Kalulu ile rekabet etmek üzere kadroya döndü. Zidane, “Jules Koundé'nin sakatlığı var, bu yüzden bir seçim yapmamız gerekiyordu. Fransa millî takımını tanıyor. Bunu hak etti,” dedi.

Önemli geri dönüşler orta sahayı ve hücumu güçlendiriyor

Real Madridli Aurelien Tchouameni, Warren Zaire-Emery ile birlikte orta sahaya yön vermek üzere millî takıma döndü. Zidane, “Warren'ı orta sahada görmek istiyorum. Bir oyuncuyu seçtiğimde onu kendi mevkisinde görmek istiyorum,” dedi.

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Inter forveti Marcus Thuram da ligdeki güçlü performansı sayesinde yeniden kadroya çağrıldı. Zidane, “Marcus için de aynı şey geçerli, bu onu görmek için bir fırsat. Bir sakatlık oldu ve onu kadroya alma şansımız doğdu,” dedi.

Kaleciler: Mike Maignan, Guillaume Restes, Robin Risser.

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Defans oyuncuları: Andy Diouf, Malo Gusto, Jeremy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konate, Adrien Truffert, Dayot Upamecano, Leny Yoro.

Orta saha oyuncuları: Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Warren Zaire-Emery.

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Forvetler: Bradley Barcola, Desire Doue, Kylian Mbappe, Michael Olise, Pablo Pagis, Marcus Thuram.

Fransa, belirleyici Uluslar Ligi maçlarına hazırlanıyor

Zidane'ın kadrosu, İtalya deplasmanı öncesinde bir araya gelecek. Fransa, önceki maçlarda Türkiye ve Belçika karşısında aldığı galibiyetlerin yarattığı olumlu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor.

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Kaptan Kylian Mbappe'nin yeni yeteneklerle birlikte hücuma liderlik etmek üzere dönmesiyle Fransa, Uluslar Ligi grubunda ilk sırayı garantilemek istiyor.

Fransa, grup aşamasını tamamlamak için taktik açıdan zorlu iki sınava çıkarken Zidane da kadro yapılanmasını geliştirmeyi sürdürüyor.