Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Aurelien Tchouameni'nin yaşadığı yeni sakatlık endişesinin ardından Clairefontaine'de giderek büyüyen bir kadro seçimi kriziyle karşı karşıya. Real Madrid orta sahasının kilit ismi, salı günkü antrenmanı tamamlayamadı. Bu durum, millî takım ekibini oyuncunun yaklaşan Uluslar Ligi maçlarında forma giyip giyemeyeceği konusunda endişelendirdi.

Reklam

Clairefontaine'de sakatlık krizi

İtalya ve Türkiye'ye karşı oynanacak kritik maçlara hazırlanan Zidane için millî maç arası kısa sürede sakatlık sorunlarıyla dolu bir döneme dönüştü. Millî takımın Clairefontaine'deki tesislerinde yapılan taktik antrenmanını tamamlayamayan Real Madrid yıldızı Tchouameni, sağlık kontrolünden geçen son önemli isim oldu.

l'équipe'e göre 26 yaşındaki oyuncu, pubis bölgesinden sakatlandı. Bu, geçen yıl yaşadığı bir dizi fiziksel sorunun ardından istikrarlı bir ritim yakalamakta zorlanan futbolcu için can sıkıcı bir gelişme.

Tchouameni'nin forma giyememesi, Zidane'ın orta saha planlarına önemli bir darbe vurabilir. Orta saha oyuncusu, İspanya'ya karşı alınan hayal kırıklığı yaratan Avrupa Şampiyonası yarı final yenilgisinden bu yana Fransa forması giymedi. Zidane, ayak sorununu henüz tamamen atlatmadığını düşündüğü için onu eylül ve ekim aylarındaki millî maç dönemlerinde de kadroya almamıştı. Teknik direktör istikrar ararken gelen bu son sakatlık, Clairefontaine'de millî maç dönemi boyunca süren sakatlık krizinin kadroyu giderek daralttığı bir zamana denk geldi.

Fransa'da kadrodan çekilenlerin sayısı artıyor

Tchouameni, bu hafta Fransa sağlık ekibini endişelendiren tek oyuncu değil. Juventus savunmacısı Pierre Kalulu ile Inter forveti Marcus Thuram'ın kadrodan ayrılması takımı şimdiden zayıflattı. İleri uçta görev alma beklentisiyle kampa gelen Thuram, kulübündeki maçlarda sağ arka adalesinde yaşadığı ve devam eden sorunu atlatamayınca kadrodan çekilmek zorunda kaldı. Bu eksikler, Zidane'ı bu maçlar için başlangıçta planladığından daha erken biçimde yeni nesil Fransız oyunculara yöneltti.

Reklam Reklam

Real Madridli oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor. Takımla kalıp kalamayacağını belirlemek için yeni tetkikler planlandı. Zidane, daha önce de orta saha oyuncusu konusunda temkinli davranmış, adduktor kasıyla ilgili önceki sorunlarından tamamen iyileşmesi için geçmiş millî maç dönemlerinde Madrid'de kalmasının daha iyi olacağını söylemişti. Bu fiziksel sorunların tekrarlaması hem kulübü hem de millî takımı giderek daha fazla endişelendiriyor. L'Equipe'in de belirttiği üzere oyuncu, salı akşamı antrenmanda yaşanan son olayın ardından bir kez daha sahalardan uzak kaldı.

Zidane taktiklerini değiştirmek zorunda

Birçok deneyimli oyuncunun yokluğunda Fransa teknik ekibi, kadrodaki geçiş planlarını hızlandırmak zorunda kalıyor. Savunmadan ön liberoya kadar takımın merkezinde yaşanan tecrübe kaybı, güçlü rakiplere karşı oynayacak diğer kadro üyelerinin üzerindeki baskıyı artırıyor. Fransa, perşembe günü İtalya ile karşılaşmak için Milano'ya gidecek, pazar günü ise Türkiye'yi ağırlayacak. Bu da Zidane'a ilk 11'ini yeniden düzenlemek veya eksik oyuncuların yerine oynayacak isimlere yeni taktik talimatları benimsetmek için çok az zaman bırakıyor.

Sağlık kontrolleri Tchouameni'nin bir süre sahalardan uzak kalacağını doğrularsa oyuncunun, Real Madrid sağlık ekibinin gözetiminde özel tedavi görmek üzere İspanya'nın başkentine dönmesi bekleniyor. Zidane ise giderek daralan kadrosuyla Uluslar Ligi'ndeki zorlu iki maçın üstesinden gelmeye odaklanmış durumda.