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Mohamed Saeed
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Zinedine Zidane'ın sakatlık kâbusu büyüyor! Aurelien Tchouameni yeni bir aksilik yaşadı, Fransa Real Madridli orta saha oyuncusunun fiziksel durumundan endişeli

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Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Aurelien Tchouameni'nin yaşadığı yeni sakatlık endişesinin ardından Clairefontaine'de giderek büyüyen bir kadro seçimi kriziyle karşı karşıya. Real Madrid orta sahasının kilit ismi, salı günkü antrenmanı tamamlayamadı. Bu durum, millî takım ekibini oyuncunun yaklaşan Uluslar Ligi maçlarında forma giyip giyemeyeceği konusunda endişelendirdi.

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Clairefontaine'de sakatlık krizi

İtalya ve Türkiye'ye karşı oynanacak kritik maçlara hazırlanan Zidane için millî maç arası kısa sürede sakatlık sorunlarıyla dolu bir döneme dönüştü. Millî takımın Clairefontaine'deki tesislerinde yapılan taktik antrenmanını tamamlayamayan Real Madrid yıldızı Tchouameni, sağlık kontrolünden geçen son önemli isim oldu.

l'équipe'e göre 26 yaşındaki oyuncu, pubis bölgesinden sakatlandı. Bu, geçen yıl yaşadığı bir dizi fiziksel sorunun ardından istikrarlı bir ritim yakalamakta zorlanan futbolcu için can sıkıcı bir gelişme.

Tchouameni'nin forma giyememesi, Zidane'ın orta saha planlarına önemli bir darbe vurabilir. Orta saha oyuncusu, İspanya'ya karşı alınan hayal kırıklığı yaratan Avrupa Şampiyonası yarı final yenilgisinden bu yana Fransa forması giymedi. Zidane, ayak sorununu henüz tamamen atlatmadığını düşündüğü için onu eylül ve ekim aylarındaki millî maç dönemlerinde de kadroya almamıştı. Teknik direktör istikrar ararken gelen bu son sakatlık, Clairefontaine'de millî maç dönemi boyunca süren sakatlık krizinin kadroyu giderek daralttığı bir zamana denk geldi.

Fransa'da kadrodan çekilenlerin sayısı artıyor

Tchouameni, bu hafta Fransa sağlık ekibini endişelendiren tek oyuncu değil. Juventus savunmacısı Pierre Kalulu ile Inter forveti Marcus Thuram'ın kadrodan ayrılması takımı şimdiden zayıflattı. İleri uçta görev alma beklentisiyle kampa gelen Thuram, kulübündeki maçlarda sağ arka adalesinde yaşadığı ve devam eden sorunu atlatamayınca kadrodan çekilmek zorunda kaldı. Bu eksikler, Zidane'ı bu maçlar için başlangıçta planladığından daha erken biçimde yeni nesil Fransız oyunculara yöneltti.

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Real Madridli oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor. Takımla kalıp kalamayacağını belirlemek için yeni tetkikler planlandı. Zidane, daha önce de orta saha oyuncusu konusunda temkinli davranmış, adduktor kasıyla ilgili önceki sorunlarından tamamen iyileşmesi için geçmiş millî maç dönemlerinde Madrid'de kalmasının daha iyi olacağını söylemişti. Bu fiziksel sorunların tekrarlaması hem kulübü hem de millî takımı giderek daha fazla endişelendiriyor. L'Equipe'in de belirttiği üzere oyuncu, salı akşamı antrenmanda yaşanan son olayın ardından bir kez daha sahalardan uzak kaldı.

Zidane taktiklerini değiştirmek zorunda

Birçok deneyimli oyuncunun yokluğunda Fransa teknik ekibi, kadrodaki geçiş planlarını hızlandırmak zorunda kalıyor. Savunmadan ön liberoya kadar takımın merkezinde yaşanan tecrübe kaybı, güçlü rakiplere karşı oynayacak diğer kadro üyelerinin üzerindeki baskıyı artırıyor. Fransa, perşembe günü İtalya ile karşılaşmak için Milano'ya gidecek, pazar günü ise Türkiye'yi ağırlayacak. Bu da Zidane'a ilk 11'ini yeniden düzenlemek veya eksik oyuncuların yerine oynayacak isimlere yeni taktik talimatları benimsetmek için çok az zaman bırakıyor.

Sağlık kontrolleri Tchouameni'nin bir süre sahalardan uzak kalacağını doğrularsa oyuncunun, Real Madrid sağlık ekibinin gözetiminde özel tedavi görmek üzere İspanya'nın başkentine dönmesi bekleniyor. Zidane ise giderek daralan kadrosuyla Uluslar Ligi'ndeki zorlu iki maçın üstesinden gelmeye odaklanmış durumda.

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”
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