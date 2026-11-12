Zinedine Zidane'ın, Fransa'nın Uluslar Ligi'nde İtalya ile karşılaşacağı maçta Paris Saint-Germain'in genç yıldızı Desire Doue'yi santrfor olarak oynatmaya hazırlandığı belirtiliyor. Bu taktik değişiklik, çok yönlü genç oyuncunun millî takımın temel taşlarından biri olmaya hazır olduğuna inanan Bixente Lizarazu'dan büyük övgü aldı.

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Zidane, İtalya maçı için taktik değişikliğe hazırlanıyor

Zidane'ın perşembe günü İtalya'ya karşı oynanacak Uluslar Ligi maçında önemli bir taktik değişikliğe gitmesi bekleniyor. PSG'nin genç oyuncusu Doue'nin, milli takımda alışık olmadığı santrfor rolünde görev yapması bekleniyor.

21 yaşındaki oyuncu, ülkesi adına şimdiden 19 maça çıktı ve dört gol attı. Böylesine önemli bir karşılaşmada santrfor olarak ilk 11'de yer alması, hızla gelişen milli takım kariyerinde önemli bir dönüm noktası olacak.

Lizarazu, Doue'nin Zidane yönetiminde parlayacağına inanıyor

Fransa'nın eski savunmacısı Bixente Lizarazu, PSG'li oyuncunun mevcut teknik yönetim altında başarılı olmak için gereken özelliklere sahip olduğuna inanıyor. Yorumcu, farklı pozisyonlarda oynayabilen hücumcunun takımın değişmez isimlerinden biri olmasını bekliyor.

“Bence Desire Doue, ‘ZZ’ kuşağının düzenli olarak ilk 11'de oynayan isimlerinden biri olacak,” diyen Lizarazu, görüşlerini L'Equipe'e açıkladı. “Zinedine Zidane'ın sisteminde üç hücum pozisyonunun herhangi birinde, hatta hücuma dönük orta saha rolünde bile oynayabilir.”

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Genç oyuncunun taktiksel esnekliğini öven yorumcu, daha önce hem Rennes hem de Paris Saint-Germain'de hücuma dönük orta saha rolünde başarılı olduğunu belirtti. Lizarazu, “Hangi pozisyonda oynarsa oynasın uyum sağlamayı biliyor,” diye ekledi.

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Fransa'nın seçkin hücumcuları arasında yerini alıyor

Lizarazu, 21 yaşındaki oyuncunun şimdiden ülkenin en köklü hücum yıldızlarıyla aynı düzeyde değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Hızlı yükselişine rağmen hücumcunun hâlâ gelişebileceği pek çok alan olduğuna inanıyor. Gençliği göz önüne alındığında Doue'nin ulaşabileceği seviye son derece yüksek.

“Doue artık Michael Olise, Ousmane Dembele ve Kylian Mbappe ile aynı kategoride değerlendirilmeli. Ancak gençliği nedeniyle hâlâ gelişime açık olduğu unutulmamalı,” diye ekledi. “Şu anda Fransa'nın yeni kuşağının en iyisini temsil eden Olise'ye benzer bir gelişim çizgisi izliyor.”

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Uluslar Ligi'nde büyük fırsat

Perşembe günü İtalya'ya karşı oynanacak Uluslar Ligi maçı, Doue'ye Zidane'ın planlarındaki yerini sağlamlaştırmak için büyük bir fırsat sunuyor. Santrfor olarak oynaması, bitiriciliğini ve taktiksel farkındalığını dirençli savunmasıyla tanınan bir rakibe karşı sınayacak. PSG'li yıldız bu merkezi rolde başarılı olursa Fransa'ya hücumda uzun vadeli mükemmel bir çözüm sunabilir.