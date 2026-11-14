Zidane, orta saha konusundaki kararlı tutumunu sürdürüyor

Fransa'nın San Siro'da İtalya'ya 3-1 yenilmesinin ardından savunma düzenine ilişkin tartışmalar yoğunlaştı. Uluslar Ligi'ndeki bu karşılaşmada Fransız bekler ciddi sıkıntılar yaşarken, Zaire-Emery'nin neden hiç oyuna alınmadığı sorusu gündeme geldi. PSG'nin genç yeteneği, Achraf Hakimi'nin forma giyemediği dönemlerde kulübünde sağ bekte etkili bir şekilde görev yapmış ve bu pozisyonun gerektirdiği taktik disipline sahip olduğunu göstermişti. Ancak Zidane, Türkiye ile oynanacak maç öncesinde millî takımda benzer bir denemeye gidilmesi ihtimalini hızla reddetti.

Fransa teknik direktörü, cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, “Warren'ı merkezde, orta sahada, alışık olduğu pozisyonda görmeyi tercih ediyorum” dedi. Zidane, Bradley Barcola veya Rayan Cherki gibi farklı pozisyonlarda oynayabilen oyunculara yaklaşımında özel bir taktik plan ya da “farklılık” bulunmadığını vurguladı. Kanatlarda belirli seçenekleri olduğunu açıkça belirterek şunları söyledi: “Kanatlarda dört oyuncumuz var. Seçimi oyunculara göre yapıyoruz; sağ tarafta iki, sol tarafta iki oyuncumuz var. Warren oynayacaksa orta sahada oynar. Onu o pozisyonda görmek istiyorum. Bütün bunların arkasında hesaplanmış bir şey yok, blöf yapmaya çalışmıyorum.”

Sağ bekte büyüyen kriz

Zidane'ın Zaire-Emery'nin farklı pozisyonlarda oynayabilme özelliğinden yararlanmayı reddetmesi, Fransa'nın dörtlü savunmanın sağındaki seçeneklerinin giderek azaldığı bir döneme denk geliyor. Pierre Kalulu'nun kadrodan çekilmesi takımı zora soktu ve Zidane, şu anda Almanya ikinci liginde oynayan 21 yaşındaki Sael Kumbedi'yi kadroya çağırmak zorunda kaldı. Bu pozisyona geçen Jules Kounde'nin yanı sıra eldeki az sayıdaki doğal sağ bekten biri olan Malo Gusto ise Milano'da kâbus gibi bir akşam geçirdi.

Buna karşılık Zaire-Emery, 2025-2026 sezonu boyunca PSG'de istikrarlı bir performans sergiledi. Luis Enrique yönetiminde en fazla süre alan oyuncu oldu ve resmî maçlarda tam 4.224 dakika sahada kaldı. Birden fazla bölgede güvenilir bir seçenek olması onu Paris ekibinin gözde oyuncularından biri hâline getirdi. Buna rağmen ülkesi adına yalnızca 13 kez forma giydi ve millî takımda “yedek kulübesinin müdavimi” olmaya devam ediyor. Maç kadrolarında sürekli yer alsa da Zidane yönetiminde henüz bir dakika bile oynamadı.

Gelecek maçlar FRA UEFA Nations League A 14:45 TUR

Uluslar Ligi'nde çeyrek final bileti için kritik maç

Getty Images

Fransa'nın Türkiye ile belirleyici karşılaşma için Bordeaux'ya gidecek olması, Zidane üzerindeki kazanma formülü bulma baskısını artırıyor. 2018 dünya şampiyonunun, Belçika ile İtalya arasındaki maçın sonucuna bağlı kalmadan Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselmesi için en azından beraberlik alması gerekiyor. Yenilgi, grup aşamasında ağır bir elenmeyle sonuçlanabilir ve Zidane'ın görevinin ilk dönemini yoğun eleştirilere açık hâle getirebilir.

Sağ bek tartışması sürerken odak noktası, dirençli Türkiye karşısında ihtiyaç duyulan takım performansı olmaya devam ediyor. Zidane, hafta içi alınan yenilgide ağır kalan orta sahada değişikliğe gitmezse Zaire-Emery'nin yine yedek kulübesinde olması muhtemel.